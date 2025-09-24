В Иране заявили о проникновении агентов на израильский ядерный объект
ТЕГЕРАН, 24 сен — РИА Новости. Иранские агенты силовых служб попали на исследовательский ядерный объект в Израиле, расположенный неподалеку от города Димона, заявил министр разведки Исламской Республики Исмаил Хатиб.
"Реальность такова, что в результате сложной операции группе спецподразделения КСИР удалось проникнуть на один из секретных объектов Израиля", — приводит телеканал SNN его слова.
Хатиб добавил, что разведка добыла полный пакет сведений, включая имена, адреса и рабочие связи 189 военных экспертов и физиков-ядерщиков Израиля, а также проекты, связанные с каждым из них. По его словам, список лиц все еще пополняется.
Министр подчеркнул, что полученная информация включает также точные данные о секретных военных объектах Израиля двойного назначения, некоторые из которых Иран атаковал во время недавнего 12-дневнего конфликта.
В начале июня Министерство разведки Ирана сообщало, что получило широкий перечень конфиденциальных документов об атомной сфере Израиля. Хатиб охарактеризовал документы как "целую сокровищницу разведывательной информации", которая позволит укрепить наступательный потенциал страны.
