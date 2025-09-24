https://ria.ru/20250924/razvedka-2044137942.html

В Иране заявили о проникновении агентов на израильский ядерный объект

В Иране заявили о проникновении агентов на израильский ядерный объект - РИА Новости, 24.09.2025

В Иране заявили о проникновении агентов на израильский ядерный объект

Иранские агенты силовых служб попали на исследовательский ядерный объект в Израиле, расположенный неподалеку от города Димона, заявил министр разведки Исламской РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T20:07:00+03:00

2025-09-24T20:07:00+03:00

2025-09-24T21:10:00+03:00

в мире

израиль

иран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg

ТЕГЕРАН, 24 сен — РИА Новости. Иранские агенты силовых служб попали на исследовательский ядерный объект в Израиле, расположенный неподалеку от города Димона, заявил министр разведки Исламской Республики Исмаил Хатиб."Реальность такова, что в результате сложной операции группе спецподразделения КСИР удалось проникнуть на один из секретных объектов Израиля", — приводит телеканал SNN его слова.Хатиб добавил, что разведка добыла полный пакет сведений, включая имена, адреса и рабочие связи 189 военных экспертов и физиков-ядерщиков Израиля, а также проекты, связанные с каждым из них. По его словам, список лиц все еще пополняется.Министр подчеркнул, что полученная информация включает также точные данные о секретных военных объектах Израиля двойного назначения, некоторые из которых Иран атаковал во время недавнего 12-дневнего конфликта.В начале июня Министерство разведки Ирана сообщало, что получило широкий перечень конфиденциальных документов об атомной сфере Израиля. Хатиб охарактеризовал документы как "целую сокровищницу разведывательной информации", которая позволит укрепить наступательный потенциал страны.

https://ria.ru/20250727/arakchi-2031777818.html

https://ria.ru/20250920/iran-2043250356.html

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран