В Иране заявили о проникновении агентов на израильский ядерный объект - РИА Новости, 24.09.2025
20:07 24.09.2025 (обновлено: 21:10 24.09.2025)
В Иране заявили о проникновении агентов на израильский ядерный объект
ТЕГЕРАН, 24 сен — РИА Новости. Иранские агенты силовых служб попали на исследовательский ядерный объект в Израиле, расположенный неподалеку от города Димона, заявил министр разведки Исламской Республики Исмаил Хатиб."Реальность такова, что в результате сложной операции группе спецподразделения КСИР удалось проникнуть на один из секретных объектов Израиля", — приводит телеканал SNN его слова.Хатиб добавил, что разведка добыла полный пакет сведений, включая имена, адреса и рабочие связи 189 военных экспертов и физиков-ядерщиков Израиля, а также проекты, связанные с каждым из них. По его словам, список лиц все еще пополняется.Министр подчеркнул, что полученная информация включает также точные данные о секретных военных объектах Израиля двойного назначения, некоторые из которых Иран атаковал во время недавнего 12-дневнего конфликта.В начале июня Министерство разведки Ирана сообщало, что получило широкий перечень конфиденциальных документов об атомной сфере Израиля. Хатиб охарактеризовал документы как "целую сокровищницу разведывательной информации", которая позволит укрепить наступательный потенциал страны.
ТЕГЕРАН, 24 сен — РИА Новости. Иранские агенты силовых служб попали на исследовательский ядерный объект в Израиле, расположенный неподалеку от города Димона, заявил министр разведки Исламской Республики Исмаил Хатиб.
"Реальность такова, что в результате сложной операции группе спецподразделения КСИР удалось проникнуть на один из секретных объектов Израиля", — приводит телеканал SNN его слова.
Хатиб добавил, что разведка добыла полный пакет сведений, включая имена, адреса и рабочие связи 189 военных экспертов и физиков-ядерщиков Израиля, а также проекты, связанные с каждым из них. По его словам, список лиц все еще пополняется.
Министр подчеркнул, что полученная информация включает также точные данные о секретных военных объектах Израиля двойного назначения, некоторые из которых Иран атаковал во время недавнего 12-дневнего конфликта.
В начале июня Министерство разведки Ирана сообщало, что получило широкий перечень конфиденциальных документов об атомной сфере Израиля. Хатиб охарактеризовал документы как "целую сокровищницу разведывательной информации", которая позволит укрепить наступательный потенциал страны.
