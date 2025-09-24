https://ria.ru/20250924/razrabotchik-2044114506.html
Разработчик мессенджера "Зосимы" сравнил его с "ВКонтакте"
2025-09-24T18:31:00+03:00
религия
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Появившийся для скачивания в Google Play мессенджер "Зосима" - это тестовая версия приложения, его можно назвать соцсетью, это аналог VK, рассказал РИА Новости Алексей Агапов - президент фонда "Иннотех XXI" - представитель разработчика мессенджера. Ранее корреспондент РИА Новости выяснил, что мессенджер "Зосима" стал доступен для скачивания в Google Play. Как следует из описания программы, она в том числе может "следить за богослужениями и важными событиями храма". В разработке пока функции "сообщения", "книги", "видео", "новости", "фото", "календарь", "мероприятия". "Мы больше не называем "Зосиму" мессенджером, это социальная сеть, аналог "Вконтакте". По результатам первого тестирования приложения, которое проводилось с весны 2025 года, было принято решение сделать его доступным для скачивания в Google Play. С 23 сентября тестовая версия приложения доступна для скачивания на платформе Android", - сказал Агапов. Он добавил, что 30 октября фонд "Иннотех XXI" организует первую официальную презентацию приложения "Зосима" и пресс-конференцию с разработчиком, на которой можно будет получить ответы на все оставшиеся вопросы. В сентябре 2024 года Алексей Агапов сообщил РИА Новости, что для проекта по реставрации храмов "Спаси и сохрани" был разработан специальный мессенджер, аналогичный WhatsApp, под названием "Зосима" - в честь святого. Сообщалось, что в нем можно будет создать страничку храма, собирать пожертвования и обмениваться сообщениями, также в фонде сообщали, что мессенджер будет поддерживать чаты, фото, видео и онлайн-трансляции. В сентябре 2025 года Агапов уточнил, что первая презентация мессенджера запланирована на 30 октября этого года. Проект "Спаси и сохрани" по реставрации храмов инициирован фондом "Иннотех XXI". Задачи проекта - выявление наиболее нуждающихся в реставрации церквей, организация сбора средств на их консервацию и восстановление, привлечение известных людей в качестве представителей храмов и создание электронного реестра объектов для сохранения сведений о церквях.
