18:28 24.09.2025
Роспотребнадзор начал расследование из-за вспышки ОРВИ в школе
Управление Роспотребнадзора по Пензенской области проводит эпидемиологическое расследование из-за вспышки ОРВИ и кишечной инфекции в школе №71 Пензы, сообщило... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T18:28:00+03:00
2025-09-24T18:28:00+03:00
здоровье - общество
пенза
пензенская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области проводит эпидемиологическое расследование из-за вспышки ОРВИ и кишечной инфекции в школе №71 Пензы, сообщило ведомство; в экстренных службах уточнили РИА Новости, что заболели 108 детей. "Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области начаты санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с регистрацией случаев ОРВИ и острой кишечной инфекции у детей в МБОУ СОШ № 71 Пензы, которые находятся под амбулаторным наблюдением... Обследованы все контактные лица, отобраны пробы пищевой продукции и сырья для исследования, проведено обследование персонала и санитарного состояния объекта. Ситуация находится на контроле управления", - говорится в сообщении. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что заболевшими числятся 108 детей. "Было 108 на сегодняшний день, но они все проходят лечение амбулаторно, без госпитализации", - сказал собеседник агентства. Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что начала проверку по сообщениям о массовом заболевании детей в школе №71 Пензы. "В ходе проверки будут установлены причины и условия, послужившие заболеванию вирусной инфекцией несовершеннолетних в образовательном учреждении, а также дана оценка полноты выполнения должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области", - говорится в сообщении.
пенза
пензенская область
САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области проводит эпидемиологическое расследование из-за вспышки ОРВИ и кишечной инфекции в школе №71 Пензы, сообщило ведомство; в экстренных службах уточнили РИА Новости, что заболели 108 детей.
"Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области начаты санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с регистрацией случаев ОРВИ и острой кишечной инфекции у детей в МБОУ СОШ № 71 Пензы, которые находятся под амбулаторным наблюдением... Обследованы все контактные лица, отобраны пробы пищевой продукции и сырья для исследования, проведено обследование персонала и санитарного состояния объекта. Ситуация находится на контроле управления", - говорится в сообщении.
В экстренных службах уточнили РИА Новости, что заболевшими числятся 108 детей. "Было 108 на сегодняшний день, но они все проходят лечение амбулаторно, без госпитализации", - сказал собеседник агентства.
Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что начала проверку по сообщениям о массовом заболевании детей в школе №71 Пензы.
"В ходе проверки будут установлены причины и условия, послужившие заболеванию вирусной инфекцией несовершеннолетних в образовательном учреждении, а также дана оценка полноты выполнения должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области", - говорится в сообщении.
