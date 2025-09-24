https://ria.ru/20250924/rassledovanie-2044113458.html
Роспотребнадзор начал расследование из-за вспышки ОРВИ в школе
САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области проводит эпидемиологическое расследование из-за вспышки ОРВИ и кишечной инфекции в школе №71 Пензы, сообщило ведомство; в экстренных службах уточнили РИА Новости, что заболели 108 детей. "Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области начаты санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с регистрацией случаев ОРВИ и острой кишечной инфекции у детей в МБОУ СОШ № 71 Пензы, которые находятся под амбулаторным наблюдением... Обследованы все контактные лица, отобраны пробы пищевой продукции и сырья для исследования, проведено обследование персонала и санитарного состояния объекта. Ситуация находится на контроле управления", - говорится в сообщении. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что заболевшими числятся 108 детей. "Было 108 на сегодняшний день, но они все проходят лечение амбулаторно, без госпитализации", - сказал собеседник агентства. Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что начала проверку по сообщениям о массовом заболевании детей в школе №71 Пензы. "В ходе проверки будут установлены причины и условия, послужившие заболеванию вирусной инфекцией несовершеннолетних в образовательном учреждении, а также дана оценка полноты выполнения должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области", - говорится в сообщении.
