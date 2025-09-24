https://ria.ru/20250924/rada-2044012051.html

В Раде предупредили о кризисе на Украине из-за легитимности властей

2025-09-24T14:11:00+03:00

украина

александр дубинский

верховная рада украины

в мире

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Украина в октябре текущего года столкнется с очередным кризисом нелегитимности из-за истечения срока полномочий местных властей, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский. "В октябре 2025 года украинскую власть ждет очередной кризис легитимности - истекают полномочия выбранных в 2020 году органов местной власти: мэров, городских, областных и поселковых советов. Если Рада может продолжать свою работу, сохраняя полномочия на срок действия "военного положения", то в отношении местных советов такой нормы в конституции нет. С 20 октября 2025 года все местные советы и мэры - не полномочны. Они не имеют права выносить решения, распределять собственность, начислять зарплаты, распоряжаться бюджетом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Он также добавил, что подготовил иск в Верховный суд Украины с требованием обязать Верховную раду выполнить нормы конституции и назначить в стране местные выборы. В июле прошлого года Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".

украина

украина, александр дубинский, верховная рада украины, в мире