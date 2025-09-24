Рейтинг@Mail.ru
В Раде предупредили о кризисе на Украине из-за легитимности властей - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/rada-2044012051.html
В Раде предупредили о кризисе на Украине из-за легитимности властей
В Раде предупредили о кризисе на Украине из-за легитимности властей - РИА Новости, 24.09.2025
В Раде предупредили о кризисе на Украине из-за легитимности властей
Украина в октябре текущего года столкнется с очередным кризисом нелегитимности из-за истечения срока полномочий местных властей, сообщил депутат Верховной рады... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T14:11:00+03:00
2025-09-24T14:11:00+03:00
украина
александр дубинский
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Украина в октябре текущего года столкнется с очередным кризисом нелегитимности из-за истечения срока полномочий местных властей, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский. "В октябре 2025 года украинскую власть ждет очередной кризис легитимности - истекают полномочия выбранных в 2020 году органов местной власти: мэров, городских, областных и поселковых советов. Если Рада может продолжать свою работу, сохраняя полномочия на срок действия "военного положения", то в отношении местных советов такой нормы в конституции нет. С 20 октября 2025 года все местные советы и мэры - не полномочны. Они не имеют права выносить решения, распределять собственность, начислять зарплаты, распоряжаться бюджетом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Он также добавил, что подготовил иск в Верховный суд Украины с требованием обязать Верховную раду выполнить нормы конституции и назначить в стране местные выборы. В июле прошлого года Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
https://ria.ru/20250924/zelenskiy-2043949292.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, александр дубинский, верховная рада украины, в мире
Украина, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, В мире
В Раде предупредили о кризисе на Украине из-за легитимности властей

Дубинский: Украину ждет очередной кризис из-за нелегитимности местных властей

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Украина в октябре текущего года столкнется с очередным кризисом нелегитимности из-за истечения срока полномочий местных властей, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"В октябре 2025 года украинскую власть ждет очередной кризис легитимности - истекают полномочия выбранных в 2020 году органов местной власти: мэров, городских, областных и поселковых советов. Если Рада может продолжать свою работу, сохраняя полномочия на срок действия "военного положения", то в отношении местных советов такой нормы в конституции нет. С 20 октября 2025 года все местные советы и мэры - не полномочны. Они не имеют права выносить решения, распределять собственность, начислять зарплаты, распоряжаться бюджетом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Он также добавил, что подготовил иск в Верховный суд Украины с требованием обязать Верховную раду выполнить нормы конституции и назначить в стране местные выборы.
В июле прошлого года Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Экс-депутат Рады рассказал, как на Украине могут избавиться от Зеленского
Вчера, 11:23
 
УкраинаАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала