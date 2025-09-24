Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь уничтожила 70 украинских беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 24.09.2025 (обновлено: 08:20 24.09.2025)
ПВО за ночь уничтожила 70 украинских беспилотников
ПВО за ночь уничтожила 70 украинских беспилотников
ПВО за ночь уничтожила 70 украинских беспилотников
Вооруженные силы за ночь сбили 70 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
беспилотники
россия
черное море
волгоградская область
республика крым
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 70 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 23:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Бойцы ликвидировали БПЛА: В ответ на налеты беспилотников ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
безопасность, вооруженные силы украины, беспилотники, россия, черное море, волгоградская область, республика крым, ростовская область, белгородская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Беспилотники, Россия, Черное море, Волгоградская область, Республика Крым, Ростовская область, Белгородская область, Курская область

ПВО за ночь уничтожила 70 украинских беспилотников

Пост обработки передачи радиоданных
Пост обработки передачи радиоданных - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Пост обработки передачи радиоданных. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 70 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 23:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
Бойцы ликвидировали БПЛА:
  • над Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областями;
  • в Крыму и над акваторией Черного моря.
В ответ на налеты беспилотников ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
