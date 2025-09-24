https://ria.ru/20250924/pvo-2043903473.html
ПВО за ночь уничтожила 70 украинских беспилотников
ПВО за ночь уничтожила 70 украинских беспилотников - РИА Новости, 24.09.2025
ПВО за ночь уничтожила 70 украинских беспилотников
Вооруженные силы за ночь сбили 70 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T07:33:00+03:00
2025-09-24T07:33:00+03:00
2025-09-24T08:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
беспилотники
россия
черное море
волгоградская область
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100115/76/1001157680_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2e16f7e547de869aec3a7dd02ca297f3.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 70 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 23:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Бойцы ликвидировали БПЛА: В ответ на налеты беспилотников ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
черное море
волгоградская область
республика крым
ростовская область
белгородская область
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100115/76/1001157680_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9b4cc325b560f76cb55d485eefaa94ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, беспилотники, россия, черное море, волгоградская область, республика крым, ростовская область, белгородская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Беспилотники, Россия, Черное море, Волгоградская область, Республика Крым, Ростовская область, Белгородская область, Курская область