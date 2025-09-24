https://ria.ru/20250924/pvo-2043903473.html

ПВО за ночь уничтожила 70 украинских беспилотников

2025-09-24T07:33:00+03:00

2025-09-24T07:33:00+03:00

2025-09-24T08:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

беспилотники

россия

черное море

волгоградская область

республика крым

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 70 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 23:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Бойцы ликвидировали БПЛА: В ответ на налеты беспилотников ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

2025

