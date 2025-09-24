https://ria.ru/20250924/putin-2044055615.html
Путин подписал указ об индексации зарплат судей
2025-09-24T15:53:00+03:00
2025-09-24T15:53:00+03:00
2025-09-24T16:00:00+03:00
владимир путин
россия
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат судей с 1 октября на 7,6%, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов."В целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия постановляю: 1. Повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ. 2. Правительству РФ обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
россия
ru-RU
владимир путин, россия
