Путин назвал автотрассу "Таврида" современной
2025-09-24T14:22:00+03:00
2025-09-24T14:22:00+03:00
2025-09-24T14:38:00+03:00
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал автотрассу "Таврида" хорошей и современной.В среду президент встретился с главой Запорожской области Евгением Балицким, который упомянул автотрассу "Таврида"."Хорошая современная трасса", - отметил Путин.
