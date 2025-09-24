Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал автотрассу "Таврида" современной - РИА Новости, 24.09.2025
14:22 24.09.2025 (обновлено: 14:38 24.09.2025)
Путин назвал автотрассу "Таврида" современной
Путин назвал автотрассу "Таврида" современной
Президент России Владимир Путин назвал автотрассу "Таврида" хорошей и современной. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал автотрассу "Таврида" хорошей и современной.В среду президент встретился с главой Запорожской области Евгением Балицким, который упомянул автотрассу "Таврида"."Хорошая современная трасса", - отметил Путин.
Путин назвал автотрассу "Таврида" современной

Путин назвал автотрассу "Таврида" хорошей и современной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Запорожской области Евгением Балицким
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Запорожской области Евгением Балицким - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Запорожской области Евгением Балицким
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал автотрассу "Таврида" хорошей и современной.
В среду президент встретился с главой Запорожской области Евгением Балицким, который упомянул автотрассу "Таврида".
"Хорошая современная трасса", - отметил Путин.
