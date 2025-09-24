Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина с губернатором Запорожья. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/putin-2043991545.html
Встреча Путина с губернатором Запорожья. Прямая трансляция
Встреча Путина с губернатором Запорожья. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.09.2025
Встреча Путина с губернатором Запорожья. Прямая трансляция
Встреча президента России Владимира Путина с губернатором Запорожья Евгением Балицким. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T14:11:00+03:00
2025-09-24T14:11:00+03:00
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043992156_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e29d33edd4314eb2e8576602dcd2a90.jpg
Встреча президента России Владимира Путина с губернатором Запорожья Евгением Балицким.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина с губернатором Запорожской области
Встреча Путина с губернатором Запорожской области
2025-09-24T14:11
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043992156_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7e3b128751538447b5549fe9acf76960.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, видео
Владимир Путин
Встреча Путина с губернатором Запорожья. Прямая трансляция
Встреча президента России Владимира Путина с губернатором Запорожья Евгением Балицким.
2025-09-24T14:11
true
PT1S

Встреча Путина с губернатором Запорожья. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Дзен
Встреча президента России Владимира Путина с губернатором Запорожья Евгением Балицким.
 
Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала