В Кремле рассказали, как Путин и Трамп относятся друг к другу
10:36 24.09.2025 (обновлено: 11:00 24.09.2025)
В Кремле рассказали, как Путин и Трамп относятся друг к другу
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп с уважением и тепло относятся друг к другу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп с уважением и тепло относятся друг к другу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Действительно, они с уважением относятся друг к другу, тепло относятся друг к другу. Это не мешает им говорить об острых темах", - сказал Песков в интервью радио РБК.
политика, владимир путин, дональд трамп
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп с уважением и тепло относятся друг к другу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Действительно, они с уважением относятся друг к другу, тепло относятся друг к другу. Это не мешает им говорить об острых темах", - сказал Песков в интервью радио РБК.
