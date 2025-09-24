https://ria.ru/20250924/putin-2043933107.html

В Кремле рассказали, как Путин и Трамп относятся друг к другу

В Кремле рассказали, как Путин и Трамп относятся друг к другу

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп с уважением и тепло относятся друг к другу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп с уважением и тепло относятся друг к другу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Действительно, они с уважением относятся друг к другу, тепло относятся друг к другу. Это не мешает им говорить об острых темах", - сказал Песков в интервью радио РБК.

