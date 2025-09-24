https://ria.ru/20250924/pushilin-2043916386.html

Пушилин: ВС России улучшили позиции в ДНР

Несмотря на серьезные усилия ВСУ, по ряду направлений в ДНР подразделения российских войск улучшили позиции, в том числе расширена буферная зона на юге, сообщил

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Несмотря на серьезные усилия ВСУ, по ряду направлений в ДНР подразделения российских войск улучшили позиции, в том числе расширена буферная зона на юге, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Несмотря на то, что противник предпринимает очень серьезные усилия, чтобы остановить наши подразделения, но тем не менее мы видим по ряду направлений улучшение позиции для наших бойцов. Мы говорим и о юге республики, где буферная зона уже после освобождения ряда населенных пунктов непосредственно на территории Днепропетровской области позволяет, скажем так, все большему количеству населенных пунктов ДНР на юге республики заниматься вопросами восстановления и вопросами, которые связаны с тем алгоритмом, который был проработан, исходя из предыдущего опыта по работе с освобожденными населенными пунктами", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

