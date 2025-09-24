Рейтинг@Mail.ru
Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году - РИА Новости, 24.09.2025
15:46 24.09.2025
Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минэкономразвития РФ понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году до 3,4% с 6,8%, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, ведомство внесло в правительство основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год. В Минэкономразвития ожидают, что в 2025 году реальные зарплаты вырастут на 3,4%, в 2026 году - на 2,4%, в 2027 году - на 3,9%, в 2028 году - на 3,2%. Весенний прогноз предполагал рост в размере 6,8%, 5,7%, 4,1% и 3,2% соответственно по годам. Что касается реальных располагаемых доходов населения, их динамика тоже скорректирована в сторону снижения. Так, в текущем году министерство ожидает их роста на 3,8% (в апрельской версии ожидался рост на 5,9%), в следующем - на 2,1%, в 2027 и 2028 годах - на 3,5% и 3% соответственно.
Женщина выходит из здания министерства экономического развития Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минэкономразвития РФ понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году до 3,4% с 6,8%, сообщил журналистам представитель министерства.
По его словам, ведомство внесло в правительство основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год.
В Минэкономразвития ожидают, что в 2025 году реальные зарплаты вырастут на 3,4%, в 2026 году - на 2,4%, в 2027 году - на 3,9%, в 2028 году - на 3,2%. Весенний прогноз предполагал рост в размере 6,8%, 5,7%, 4,1% и 3,2% соответственно по годам.
Что касается реальных располагаемых доходов населения, их динамика тоже скорректирована в сторону снижения. Так, в текущем году министерство ожидает их роста на 3,8% (в апрельской версии ожидался рост на 5,9%), в следующем - на 2,1%, в 2027 и 2028 годах - на 3,5% и 3% соответственно.
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Социалка, нацпроекты и обеление экономики. Что предложил Минфин
© 2025 МИА «Россия сегодня»
