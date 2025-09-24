Рейтинг@Mail.ru
Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в России в 2025 году - РИА Новости, 24.09.2025
15:34 24.09.2025
Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в России в 2025 году
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в 2025 году до 6,8%, к концу следующего года ожидает ее на уровне 4%, заявил министр экономического развития Максим Решетников, представляя в среду в правительстве обновленный макропрогноз. "Прогноз по инфляции в 2025 год понижен до 6,8%. Это стало возможным благодаря политике Банка России и мерам правительства. На конец 2026 года прогнозируется выход на целевой уровень Банка России в 4%", - сказал он.
экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в 2025 году до 6,8%, к концу следующего года ожидает ее на уровне 4%, заявил министр экономического развития Максим Решетников, представляя в среду в правительстве обновленный макропрогноз.
"Прогноз по инфляции в 2025 год понижен до 6,8%. Это стало возможным благодаря политике Банка России и мерам правительства. На конец 2026 года прогнозируется выход на целевой уровень Банка России в 4%", - сказал он.
