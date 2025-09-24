https://ria.ru/20250924/prognoz-2044046333.html
Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в России в 2025 году
Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в России в 2025 году
Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в России в 2025 году
Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в 2025 году до 6,8%, к концу следующего года ожидает ее на уровне 4%, заявил министр экономического развития
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в 2025 году до 6,8%, к концу следующего года ожидает ее на уровне 4%, заявил министр экономического развития Максим Решетников, представляя в среду в правительстве обновленный макропрогноз. "Прогноз по инфляции в 2025 год понижен до 6,8%. Это стало возможным благодаря политике Банка России и мерам правительства. На конец 2026 года прогнозируется выход на целевой уровень Банка России в 4%", - сказал он.
Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в России в 2025 году
Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 6,8%