Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в России в 2025 году

Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в России в 2025 году

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в 2025 году до 6,8%, к концу следующего года ожидает ее на уровне 4%, заявил министр экономического развития Максим Решетников, представляя в среду в правительстве обновленный макропрогноз. "Прогноз по инфляции в 2025 год понижен до 6,8%. Это стало возможным благодаря политике Банка России и мерам правительства. На конец 2026 года прогнозируется выход на целевой уровень Банка России в 4%", - сказал он.

