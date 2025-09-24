https://ria.ru/20250924/pridnestrove-2044158667.html

В Приднестровье обвинили Молдавию в сегрегации и дискриминации

ТИРАСПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Молдавия реализует в отношении жителей Приднестровья политику сегрегации и дискриминации, считает директор приднестровского бюро политических исследований "Медиатор" Сергей Широков. Ранее депутат верховного совета ПМР Андрей Сафонов сообщил, что Молдавия начала ремонт моста через реку Днестр в районе сел Бычок – Гура-Быкулуй, чтобы не пустить жителей Приднестровья на выборы. Власти Молдавии для жителей ПМР традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе предстоящих парламентских выборов, которые пройдут 28 сентября, для жителей Приднестровья откроют 12 участков - втрое меньше, чем раньше. "Двадцать лет назад еще в Молдове достаточно активно на высоком интеллектуальном уровне обсуждалась тема, что жители Приднестровья, они какие-то другие. Они недемократические. И у меня возникает стойкое подозрение, что эта концепция до сих пор жива в некоторых головах в Кишиневе, потому что по-другому объяснить этот факт сегрегации и дискриминации по территориальному признаку собственных граждан я не могу", - сказал Широков в эфире телеканала "Первый Приднестровский". Эксперт обратил внимание на то, что для 12 избирательных участков для жителей Приднестровье подготовлены только 23,5 тысячи бюллетеней. По его словам, лишь 10% приднестровцев с гражданством Молдавии смогут проголосовать на парламентских выборах. "Для официального Кишинева только 10% являются полноценными гражданами, а остальные граждане, проживающие в Приднестровье, являются гражданами другого сорта? Так получается?" - отметил Широков. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

