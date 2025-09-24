https://ria.ru/20250924/priangare-2044021277.html
Количество ЧС в Приангарье за 3 года снизилось в 3 раза
Количество ЧС в Приангарье за 3 года снизилось в 3 раза - РИА Новости, 24.09.2025
Количество ЧС в Приангарье за 3 года снизилось в 3 раза
Под контролем МЧС России в Иркутской области количество чрезвычайных ситуаций за три года снизилось в три раза, число пострадавших - в 10 раз, сообщает... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T14:34:00+03:00
2025-09-24T14:34:00+03:00
2025-09-24T14:34:00+03:00
иркутская область
россия
иркутская область
игорь кобзев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:258:3025:1960_1920x0_80_0_0_9dcb65b6920764156a04433cc22be407.jpg
ИРКУТСК, 24 сен - РИА Новости. Под контролем МЧС России в Иркутской области количество чрезвычайных ситуаций за три года снизилось в три раза, число пострадавших - в 10 раз, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. XII заседание Совместной коллегии МЧС России, Республик Беларусь и Казахстан состоялась в Иркутске в среду. В нем приняли участие главы министерств по чрезвычайным ситуациям трех государств – Александр Куренков, Вадим Синявский и Чингис Аринов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, а также руководители спасательных ведомств. Александр Куренков на заседании отметил, что отношения спасательных ведомств трех государств носят не только партнерский, но и дружеский характер. Это во многом обусловлено едиными подходами в вопросах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Участники Совместной коллегии МЧС обсудили вопросы обеспечения безопасности на водных объектах, ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте, а также особенности осуществления контрольной надзорной деятельности и технического регулирования в системе МЧС. Стороны определили приоритетные направления сотрудничества на 2026 год и утвердили план работы Совместной коллегии на этот период. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выступая на заседании, подчеркнул, что для него, как главы региона, защита населения, сохранение жизни и здоровья каждого сибиряка – приоритетная задача. Долгие годы актуальными проблемами Приангарья были лесные пожары и незаконные рубки. Все пять лет на посту губернатора Игорь Кобзев занимался их решением и сегодня можно уверенно говорить о положительных результатах. Например, в прошлом году площадь лесных пожаров в регионе снизилась почти в семь раз по сравнению с 2019 годом. В два раза за это время увеличено финансирование противопожарных мероприятий, возросла оснащенность и численность пожарной службы. "Александр Куренков отметил вклад главы Иркутской области в дело защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Под контролем МЧС России за последние три года количество чрезвычайных ситуаций в регионе снизилось в три раза, пострадавших - в 10 раз", - говорится в сообщении. В поселке Никола Иркутского района на базе Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС России 25 сентября пройдут демонстрационные учения. Они организованы для ознакомления иностранных партнеров с возможностями БПСО. По плану учений спасатели отработают ликвидацию условных чрезвычайных ситуаций с применением авиации, включая тушение природного пожара в Прибайкальском национальном парке, спасение пассажиров с терпящего бедствие судна на акватории озера Байкал, а также ликвидацию последствий ДТП. По итогам мероприятия был подписан протокол ХII заседания Совместной коллегии МЧС Республики Беларусь, МЧС Республики Казахстан и МЧС России. Также было озвучено, что XIII заседание состоится в следующем году в Республике Беларусь. Совместная коллегия МЧС России и МЧС Республики Беларусь учреждена в 2002 году в рамках реализации договора о создании Союзного государства совместным приказом МЧС России и МЧС Республики Беларусь. В 2012 году на заседании Совместной коллегии принято решение преобразовать её в трёхстороннюю, подключив МЧС Республики Казахстан. С 2013 года заседания Совместной коллегии проводятся ежегодно в трёхстороннем формате, в порядке очередности на уровне глав чрезвычайных ведомств трёх государств.
https://ria.ru/20250909/zavod-2040754145.html
https://ria.ru/20250923/priangare-2043733192.html
россия
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_96251a3696e8dfe351e993c5bd6dd574.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иркутская область, игорь кобзев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Иркутская область, Россия, Иркутская область, Игорь Кобзев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Количество ЧС в Приангарье за 3 года снизилось в 3 раза
МЧС Иркутской области: количество ЧС в регионе за 3 года снизилось в 3 раза
ИРКУТСК, 24 сен - РИА Новости. Под контролем МЧС России в Иркутской области количество чрезвычайных ситуаций за три года снизилось в три раза, число пострадавших - в 10 раз, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
XII заседание Совместной коллегии МЧС России, Республик Беларусь и Казахстан состоялась в Иркутске в среду. В нем приняли участие главы министерств по чрезвычайным ситуациям трех государств – Александр Куренков, Вадим Синявский и Чингис Аринов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, а также руководители спасательных ведомств.
Александр Куренков на заседании отметил, что отношения спасательных ведомств трех государств носят не только партнерский, но и дружеский характер. Это во многом обусловлено едиными подходами в вопросах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Участники Совместной коллегии МЧС обсудили вопросы обеспечения безопасности на водных объектах, ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте, а также особенности осуществления контрольной надзорной деятельности и технического регулирования в системе МЧС. Стороны определили приоритетные направления сотрудничества на 2026 год и утвердили план работы Совместной коллегии на этот период.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выступая на заседании, подчеркнул, что для него, как главы региона, защита населения, сохранение жизни и здоровья каждого сибиряка – приоритетная задача. Долгие годы актуальными проблемами Приангарья были лесные пожары и незаконные рубки. Все пять лет на посту губернатора Игорь Кобзев занимался их решением и сегодня можно уверенно говорить о положительных результатах. Например, в прошлом году площадь лесных пожаров в регионе снизилась почти в семь раз по сравнению с 2019 годом. В два раза за это время увеличено финансирование противопожарных мероприятий, возросла оснащенность и численность пожарной службы.
"Александр Куренков отметил вклад главы Иркутской области в дело защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Под контролем МЧС России за последние три года количество чрезвычайных ситуаций в регионе снизилось в три раза, пострадавших - в 10 раз", - говорится в сообщении.
В поселке Никола Иркутского района на базе Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС России 25 сентября пройдут демонстрационные учения. Они организованы для ознакомления иностранных партнеров с возможностями БПСО. По плану учений спасатели отработают ликвидацию условных чрезвычайных ситуаций с применением авиации, включая тушение природного пожара в Прибайкальском национальном парке, спасение пассажиров с терпящего бедствие судна на акватории озера Байкал, а также ликвидацию последствий ДТП.
По итогам мероприятия был подписан протокол ХII заседания Совместной коллегии МЧС Республики Беларусь, МЧС Республики Казахстан и МЧС России. Также было озвучено, что XIII заседание состоится в следующем году в Республике Беларусь.
Совместная коллегия МЧС России и МЧС Республики Беларусь учреждена в 2002 году в рамках реализации договора о создании Союзного государства совместным приказом МЧС России и МЧС Республики Беларусь. В 2012 году на заседании Совместной коллегии принято решение преобразовать её в трёхстороннюю, подключив МЧС Республики Казахстан. С 2013 года заседания Совместной коллегии проводятся ежегодно в трёхстороннем формате, в порядке очередности на уровне глав чрезвычайных ведомств трёх государств.