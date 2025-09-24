https://ria.ru/20250924/prazdniki-2044069353.html

В правительстве рассказали россиянам, какие дни будут выходными в мае

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россияне во время майских праздников будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, сообщает правительство РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. "В 2026 году будут следующие дни отдыха: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по 3 дня)", - говорится в сообщении правительства.

