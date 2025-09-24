Рейтинг@Mail.ru
В правительстве рассказали россиянам, какие дни будут выходными в мае - РИА Новости, 24.09.2025
16:27 24.09.2025 (обновлено: 16:39 24.09.2025)
В правительстве рассказали россиянам, какие дни будут выходными в мае
Россияне во время майских праздников будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, сообщает правительство РФ. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россияне во время майских праздников будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, сообщает правительство РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. "В 2026 году будут следующие дни отдыха: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по 3 дня)", - говорится в сообщении правительства.
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
В правительстве рассказали россиянам, какие дни будут выходными в мае

Россияне во время майских праздников будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая

© ИнфографикаКалендарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
© Инфографика
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россияне во время майских праздников будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, сообщает правительство РФ.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году.
"В 2026 году будут следующие дни отдыха: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по 3 дня)", - говорится в сообщении правительства.
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
