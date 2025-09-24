Рейтинг@Mail.ru
Архиепископ объяснил, могут ли православные встречать буддийские праздники
24.09.2025
Архиепископ объяснил, могут ли православные встречать буддийские праздники
Православные верующие могут встречать праздники с буддистами, не участвуя в общих молитвенных практиках, рассказал в интервью РИА Новости архиепископ...
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Православные верующие могут встречать праздники с буддистами, не участвуя в общих молитвенных практиках, рассказал в интервью РИА Новости архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан (Овчинников). "Традиционные праздники состоят не только из религиозной, но и общекультурной, народной составляющих. Прийти к друзьям в гости, поздравить соседей, посетить концерт или выставку - вполне естественно. Но речь не идет о молитвенном соучастии – и священники, и ламы достаточно ревниво следят за тем, чтобы не было религиозного синкретизма, общих молитвенных практик", - сказал архиепископ Юстиниан. Он напомнил, что в Калмыкии праздник весны Цаган Сар часто совпадает с русской масленицей, что "позволяет проводить народные гуляния одновременно, подчеркивая единство наших народов". Ранее владыка Юстиниан рассказал РИА Новости, что взаимодействие православных и буддистов в регионе мирное, доброе и уважительное. По его словам, Калмыкия – это пример добрососедства, "регион мира и согласия". Третий международный буддийский форум состоится 25-28 сентября в Элисте. Приглашения на него получили более 400 человек из 35 стран, в числе которых Шри-Ланка, Индия, Монголия, Китай, Бангладеш, Непал, Камбоджа, Мьянма, Южная Корея, Белоруссия, Сербия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Уганда, Бразилия, Бутан, Германия и Испания. В программе форума – более 50 мероприятий. Среди основных тем – сохранение и развитие института монашества, перспектива и практика традиционной медицины буддийских стран, буддизм и развитие туристического потенциала. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.30.
религия
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Православные верующие могут встречать праздники с буддистами, не участвуя в общих молитвенных практиках, рассказал в интервью РИА Новости архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан (Овчинников).
"Традиционные праздники состоят не только из религиозной, но и общекультурной, народной составляющих. Прийти к друзьям в гости, поздравить соседей, посетить концерт или выставку - вполне естественно. Но речь не идет о молитвенном соучастии – и священники, и ламы достаточно ревниво следят за тем, чтобы не было религиозного синкретизма, общих молитвенных практик", - сказал архиепископ Юстиниан.
Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан (Овчинников) - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Он напомнил, что в Калмыкии праздник весны Цаган Сар часто совпадает с русской масленицей, что "позволяет проводить народные гуляния одновременно, подчеркивая единство наших народов".
Ранее владыка Юстиниан рассказал РИА Новости, что взаимодействие православных и буддистов в регионе мирное, доброе и уважительное. По его словам, Калмыкия – это пример добрососедства, "регион мира и согласия".
Третий международный буддийский форум состоится 25-28 сентября в Элисте. Приглашения на него получили более 400 человек из 35 стран, в числе которых Шри-Ланка, Индия, Монголия, Китай, Бангладеш, Непал, Камбоджа, Мьянма, Южная Корея, Белоруссия, Сербия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Уганда, Бразилия, Бутан, Германия и Испания.
В программе форума – более 50 мероприятий. Среди основных тем – сохранение и развитие института монашества, перспектива и практика традиционной медицины буддийских стран, буддизм и развитие туристического потенциала.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.30.
