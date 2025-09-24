https://ria.ru/20250924/pozhary-2043988996.html
В России потушили 16 лесных пожаров за сутки
В России потушили 16 лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 24.09.2025
В России потушили 16 лесных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за сутки потушили в России 16 лесных пожаров на площади 843 гектара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T12:49:00+03:00
2025-09-24T12:49:00+03:00
2025-09-24T12:49:00+03:00
происшествия
россия
оренбургская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002959789_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_ac3069e386c96c8d05772e38d204e247.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили в России 16 лесных пожаров на площади 843 гектара, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 16 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 843 гектара", - говорится в сообщении. Отмечается, что к полуночи среды на территории РФ было четыре лесных пожара на площади 8 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожара зафиксирована в Оренбургской области - там действовало два пожара на шести гектарах, уточнили в Авиалесоохране.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
https://ria.ru/20250924/pozhar-2043920712.html
россия
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002959789_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_ddcb90dc42fa16696bdba668fe20eb1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, оренбургская область
Происшествия, Россия, Оренбургская область
В России потушили 16 лесных пожаров за сутки
Лесопожарные службы в России потушили 16 лесных пожаров за сутки