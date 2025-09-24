https://ria.ru/20250924/pozhar-2043920712.html
В Самаре при пожаре в пятиэтажке погиб человек
Пожар произошел в пятиэтажном доме в Самаре, в результате один человек погиб, еще двое пострадали, из здания проводилась эвакуация 20 человек, сообщил в среду... РИА Новости, 24.09.2025
самара
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости. Пожар произошел в пятиэтажном доме в Самаре, в результате один человек погиб, еще двое пострадали, из здания проводилась эвакуация 20 человек, сообщил в среду региональный главк МЧС. Сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Куйбышевском районе города по адресу: улица Липяговская, 3, поступило в ведомство в 04.40 (03.40 мск). "На месте вызова горела квартира на третьем этаже и балкон на четвертом этаже пятиэтажного дома. В 06.01 (05.01 мск) подразделениями МЧС России пожар был ликвидирован на площади 40 квадратных метров. В результате пожара погиб 73-летний мужчина, еще двое мужчин пострадали. В целях безопасности проведена эвакуация 20 человек", - говорится в Telegram-канале главка. Специалисты устанавливают причину пожара, добавили в ведомстве.
