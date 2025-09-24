Рейтинг@Mail.ru
В Самаре при пожаре в пятиэтажке погиб человек - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/pozhar-2043920712.html
В Самаре при пожаре в пятиэтажке погиб человек
В Самаре при пожаре в пятиэтажке погиб человек - РИА Новости, 24.09.2025
В Самаре при пожаре в пятиэтажке погиб человек
Пожар произошел в пятиэтажном доме в Самаре, в результате один человек погиб, еще двое пострадали, из здания проводилась эвакуация 20 человек, сообщил в среду... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T09:49:00+03:00
2025-09-24T09:49:00+03:00
самара
куйбышевский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости. Пожар произошел в пятиэтажном доме в Самаре, в результате один человек погиб, еще двое пострадали, из здания проводилась эвакуация 20 человек, сообщил в среду региональный главк МЧС. Сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Куйбышевском районе города по адресу: улица Липяговская, 3, поступило в ведомство в 04.40 (03.40 мск). "На месте вызова горела квартира на третьем этаже и балкон на четвертом этаже пятиэтажного дома. В 06.01 (05.01 мск) подразделениями МЧС России пожар был ликвидирован на площади 40 квадратных метров. В результате пожара погиб 73-летний мужчина, еще двое мужчин пострадали. В целях безопасности проведена эвакуация 20 человек", - говорится в Telegram-канале главка. Специалисты устанавливают причину пожара, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250923/pozhar-2043820938.html
https://ria.ru/20250923/pozhar-2043686501.html
самара
куйбышевский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самара, куйбышевский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Самара, Куйбышевский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Самаре при пожаре в пятиэтажке погиб человек

Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в пятиэтажном доме в Самаре

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости. Пожар произошел в пятиэтажном доме в Самаре, в результате один человек погиб, еще двое пострадали, из здания проводилась эвакуация 20 человек, сообщил в среду региональный главк МЧС.
Сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Куйбышевском районе города по адресу: улица Липяговская, 3, поступило в ведомство в 04.40 (03.40 мск).
Последствия пожара в квартире в подмосковном Подольске - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Подмосковье двое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме
Вчера, 18:19
"На месте вызова горела квартира на третьем этаже и балкон на четвертом этаже пятиэтажного дома. В 06.01 (05.01 мск) подразделениями МЧС России пожар был ликвидирован на площади 40 квадратных метров. В результате пожара погиб 73-летний мужчина, еще двое мужчин пострадали. В целях безопасности проведена эвакуация 20 человек", - говорится в Telegram-канале главка.
Специалисты устанавливают причину пожара, добавили в ведомстве.
Последствия пожара в квартире в Кинешме, в результате которого погиб 6-летний ребенок и его мать - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Ивановской области мать с ребенком погибли при пожаре
Вчера, 10:41
 
СамараКуйбышевский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала