В Самаре при пожаре в пятиэтажке погиб человек

Пожар произошел в пятиэтажном доме в Самаре, в результате один человек погиб, еще двое пострадали, из здания проводилась эвакуация 20 человек, сообщил в среду... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T09:49:00+03:00

САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости. Пожар произошел в пятиэтажном доме в Самаре, в результате один человек погиб, еще двое пострадали, из здания проводилась эвакуация 20 человек, сообщил в среду региональный главк МЧС. Сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Куйбышевском районе города по адресу: улица Липяговская, 3, поступило в ведомство в 04.40 (03.40 мск). "На месте вызова горела квартира на третьем этаже и балкон на четвертом этаже пятиэтажного дома. В 06.01 (05.01 мск) подразделениями МЧС России пожар был ликвидирован на площади 40 квадратных метров. В результате пожара погиб 73-летний мужчина, еще двое мужчин пострадали. В целях безопасности проведена эвакуация 20 человек", - говорится в Telegram-канале главка. Специалисты устанавливают причину пожара, добавили в ведомстве.

