"Тыловая" бригада ВСУ потеряла несколько сотен человек за год

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Потери 144-й бригады ВСУ, которая считалась "тыловой" и за попадание в которую украинцы платили огромные деньги, желая отсидеться в тылу до окончания СВО, составили несколько сотен человек за год, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что бригада была сформирована как резервная и на передовую личный состав практически не отправлялся, военнослужащие несли службу на участках границы, где не велись активные боевые действия. "За распределение в эту бригаду родственники, как правило, платили ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) огромные деньги. Зачастую родные отдавали последние средства, продавали имущество и залезали в долги, чтобы их сын, муж или брат попал именно в 144-ю бригаду", - сказал он. Через год бригада была переформирована в механизированную, а "личным составом начали затыкать дыры на самых горячих направлениях", добавил собеседник агентства. "Разумеется, что на передовую отправляли и тех, кто рассчитывал отсидеться в тылу до конца СВО, отдав кругленькую сумму. По итогу за этот год бригада потеряла несколько сотен человек убитыми и пропавшими без вести. Списки "пропавших" уже публикуют родственники военнослужащих в социальных сетях", - отметил представитель силовых структур. Он напомнил, что часть подразделений 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ была отправлена из Черниговской области под Волчанск "затыкать дыры в обороне".

