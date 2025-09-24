https://ria.ru/20250924/poteri-2044155080.html
"Тыловая" бригада ВСУ потеряла несколько сотен человек за год
"Тыловая" бригада ВСУ потеряла несколько сотен человек за год - РИА Новости, 24.09.2025
"Тыловая" бригада ВСУ потеряла несколько сотен человек за год
Потери 144-й бригады ВСУ, которая считалась "тыловой" и за попадание в которую украинцы платили огромные деньги, желая отсидеться в тылу до окончания СВО,... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T22:42:00+03:00
2025-09-24T22:42:00+03:00
2025-09-24T22:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
черниговская область
волчанск
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_0:173:2500:1579_1920x0_80_0_0_353d60bcdc95782be5635440c7527c87.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Потери 144-й бригады ВСУ, которая считалась "тыловой" и за попадание в которую украинцы платили огромные деньги, желая отсидеться в тылу до окончания СВО, составили несколько сотен человек за год, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что бригада была сформирована как резервная и на передовую личный состав практически не отправлялся, военнослужащие несли службу на участках границы, где не велись активные боевые действия. "За распределение в эту бригаду родственники, как правило, платили ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) огромные деньги. Зачастую родные отдавали последние средства, продавали имущество и залезали в долги, чтобы их сын, муж или брат попал именно в 144-ю бригаду", - сказал он. Через год бригада была переформирована в механизированную, а "личным составом начали затыкать дыры на самых горячих направлениях", добавил собеседник агентства. "Разумеется, что на передовую отправляли и тех, кто рассчитывал отсидеться в тылу до конца СВО, отдав кругленькую сумму. По итогу за этот год бригада потеряла несколько сотен человек убитыми и пропавшими без вести. Списки "пропавших" уже публикуют родственники военнослужащих в социальных сетях", - отметил представитель силовых структур. Он напомнил, что часть подразделений 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ была отправлена из Черниговской области под Волчанск "затыкать дыры в обороне".
https://ria.ru/20250809/plennyy-2034296019.html
https://ria.ru/20250909/vsu-2040622548.html
украина
черниговская область
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_303:194:2266:1667_1920x0_80_0_0_3aee27a147e687826c3888471b92bf9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, черниговская область, волчанск, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Черниговская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины, В мире
"Тыловая" бригада ВСУ потеряла несколько сотен человек за год
Тыловая 144-я бригада ВСУ потеряла несколько сотен человек за год
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Потери 144-й бригады ВСУ, которая считалась "тыловой" и за попадание в которую украинцы платили огромные деньги, желая отсидеться в тылу до окончания СВО, составили несколько сотен человек за год, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что бригада была сформирована как резервная и на передовую личный состав практически не отправлялся, военнослужащие несли службу на участках границы, где не велись активные боевые действия.
"За распределение в эту бригаду родственники, как правило, платили ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине
называют военкоматы - ред.) огромные деньги. Зачастую родные отдавали последние средства, продавали имущество и залезали в долги, чтобы их сын, муж или брат попал именно в 144-ю бригаду", - сказал он.
Через год бригада была переформирована в механизированную, а "личным составом начали затыкать дыры на самых горячих направлениях", добавил собеседник агентства.
"Разумеется, что на передовую отправляли и тех, кто рассчитывал отсидеться в тылу до конца СВО, отдав кругленькую сумму. По итогу за этот год бригада потеряла несколько сотен человек убитыми и пропавшими без вести. Списки "пропавших" уже публикуют родственники военнослужащих в социальных сетях", - отметил представитель силовых структур.
Он напомнил, что часть подразделений 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ
была отправлена из Черниговской области
под Волчанск
"затыкать дыры в обороне".