https://ria.ru/20250924/poshliny-2043928055.html
Решения США по пошлинам отразятся на мировой экономике, заявил Песков
Решения США по пошлинам отразятся на мировой экономике, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2025
Решения США по пошлинам отразятся на мировой экономике, заявил Песков
Решения США по пошлинам аукнутся мировой экономике через несколько лет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T10:14:00+03:00
2025-09-24T10:14:00+03:00
2025-09-24T10:24:00+03:00
сша
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Решения США по пошлинам аукнутся мировой экономике через несколько лет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И главное, мы же знаем, что все решения, которые принимаются в экономике, решения по пошлинам, которые принимаются в Соединенных Штатах, они аукнутся мировой экономике через несколько лет. Эффект-то отложенный", - сказал Песков в интервью радио РБК.
https://ria.ru/20250922/shvejtsarija-2043467116.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, дмитрий песков
США, Россия, Дмитрий Песков
Решения США по пошлинам отразятся на мировой экономике, заявил Песков
Песков: решения США по пошлинам аукнутся мировой экономике через несколько лет