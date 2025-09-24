https://ria.ru/20250924/poshliny-2043928055.html

Решения США по пошлинам отразятся на мировой экономике, заявил Песков

2025-09-24T10:14:00+03:00

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Решения США по пошлинам аукнутся мировой экономике через несколько лет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И главное, мы же знаем, что все решения, которые принимаются в экономике, решения по пошлинам, которые принимаются в Соединенных Штатах, они аукнутся мировой экономике через несколько лет. Эффект-то отложенный", - сказал Песков в интервью радио РБК.

