В МИД прокомментировали обвинения Польши в адрес России

В МИД прокомментировали обвинения Польши в адрес России - РИА Новости, 24.09.2025

В МИД прокомментировали обвинения Польши в адрес России

Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский в первом интервью РИА Новости в новой должности назвал истеричными обвинения Варшавы в адрес Москвы в нарушении воздушного... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T03:08:00+03:00

2025-09-24T03:08:00+03:00

2025-09-24T03:32:00+03:00

в мире

россия

варшава

москва

дмитрий любинский

польша

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский в первом интервью РИА Новости в новой должности назвал истеричными обвинения Варшавы в адрес Москвы в нарушении воздушного пространства Польши. "Серьёзная оговорка состоит в том, что в современных геополитических реалиях здесь мы имеем дело с рядом деструктивных и даже откровенно враждебных по отношению к России контрагентов... За примерами далеко ходить не нужно, они сейчас у всех на слуху. Это, в частности, регулярные антироссийские провокации Варшавы, включая недавние истеричные обвинения в адрес наших Вооружённых сил в преднамеренном нарушении польского воздушного пространства якобы российскими беспилотниками",- сказал он.

россия

варшава

москва

польша

