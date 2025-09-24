https://ria.ru/20250924/polsha-2043885417.html
В МИД прокомментировали обвинения Польши в адрес России
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский в первом интервью РИА Новости в новой должности назвал истеричными обвинения Варшавы в адрес Москвы в нарушении воздушного пространства Польши. "Серьёзная оговорка состоит в том, что в современных геополитических реалиях здесь мы имеем дело с рядом деструктивных и даже откровенно враждебных по отношению к России контрагентов... За примерами далеко ходить не нужно, они сейчас у всех на слуху. Это, в частности, регулярные антироссийские провокации Варшавы, включая недавние истеричные обвинения в адрес наших Вооружённых сил в преднамеренном нарушении польского воздушного пространства якобы российскими беспилотниками",- сказал он.
