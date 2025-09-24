В Подмосковье женщина подожгла квартиру соседки после конфликта

https://ria.ru/20250924/podzhog-2044002954.html

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Жительница Подмосковья подожгла квартиру соседки после конфликта, женщина погибла, возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом, сообщает прокуратура Московской области. "По предварительным данным, днем 23 сентября 45-летняя женщина в многоквартирном жилом доме на улице Менделеева на почве ранее возникшего конфликта с соседкой, вышла на лестничную площадку, облила дверь соседней квартиры легковоспломеняющейся жидкостью и подожгла. В результате пожара 47-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия от отравления продуктами горения", - говорится в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом), ход и результаты его расследования контролирует Воскресенская городская прокуратура. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность поджигательницы установлена, она задержана. В ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, отмечается в релизе.

