Спрос на пшеничную муку в Московской области увеличился на 8%
Спрос на пшеничную муку в Московской области увеличился на 8% - РИА Новости, 24.09.2025
Спрос на пшеничную муку в Московской области увеличился на 8%
Спрос на пшеничную муку вырос в августе 2025 года на 8% в Подмосковье по сравнению с предыдущим месяцем этого же года, сообщает пресс-служба министерства...
2025-09-24T11:09:00+03:00
2025-09-24T11:09:00+03:00
2025-09-24T11:09:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Спрос на пшеничную муку вырос в августе 2025 года на 8% в Подмосковье по сравнению с предыдущим месяцем этого же года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Объемы производства в Подмосковье позволяют удовлетворить запрос покупателей. За 7 месяцев текущего года предприятия региона выпустили более 179 тысяч тонн продукта из зерновых и растительных культур. В ведомстве отметили, что стабильная работа агропромышленного комплекса позволяет обеспечивать внутренние потребности региона в основных продуктах питания. Так, за 2024 год объем производства муки в Подмосковье составил 314,6 тысячи тонн.
