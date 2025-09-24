https://ria.ru/20250924/podmoskove-2043943614.html

Спрос на пшеничную муку в Московской области увеличился на 8%

Спрос на пшеничную муку в Московской области увеличился на 8% - РИА Новости, 24.09.2025

Спрос на пшеничную муку в Московской области увеличился на 8%

Спрос на пшеничную муку вырос в августе 2025 года на 8% в Подмосковье по сравнению с предыдущим месяцем этого же года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Спрос на пшеничную муку вырос в августе 2025 года на 8% в Подмосковье по сравнению с предыдущим месяцем этого же года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Объемы производства в Подмосковье позволяют удовлетворить запрос покупателей. За 7 месяцев текущего года предприятия региона выпустили более 179 тысяч тонн продукта из зерновых и растительных культур. В ведомстве отметили, что стабильная работа агропромышленного комплекса позволяет обеспечивать внутренние потребности региона в основных продуктах питания. Так, за 2024 год объем производства муки в Подмосковье составил 314,6 тысячи тонн.

