Спрос на пшеничную муку в Московской области увеличился на 8%
11:09 24.09.2025
Спрос на пшеничную муку в Московской области увеличился на 8%
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Спрос на пшеничную муку вырос в августе 2025 года на 8% в Подмосковье по сравнению с предыдущим месяцем этого же года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Объемы производства в Подмосковье позволяют удовлетворить запрос покупателей. За 7 месяцев текущего года предприятия региона выпустили более 179 тысяч тонн продукта из зерновых и растительных культур. В ведомстве отметили, что стабильная работа агропромышленного комплекса позволяет обеспечивать внутренние потребности региона в основных продуктах питания. Так, за 2024 год объем производства муки в Подмосковье составил 314,6 тысячи тонн.
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Спрос на пшеничную муку вырос в августе 2025 года на 8% в Подмосковье по сравнению с предыдущим месяцем этого же года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Объемы производства в Подмосковье позволяют удовлетворить запрос покупателей. За 7 месяцев текущего года предприятия региона выпустили более 179 тысяч тонн продукта из зерновых и растительных культур.
В ведомстве отметили, что стабильная работа агропромышленного комплекса позволяет обеспечивать внутренние потребности региона в основных продуктах питания.
Так, за 2024 год объем производства муки в Подмосковье составил 314,6 тысячи тонн.
