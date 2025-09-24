https://ria.ru/20250924/peskov-2043993008.html

Песков: офис Трампа не может не понимать выгоды от сотрудничества с Россией

Песков: офис Трампа не может не понимать выгоды от сотрудничества с Россией

24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не может не понимать выгоды от торгово-экономического сотрудничества с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Огромное количество тем, которые выгодны американцам для сотрудничества с нами. Они выгодны американскому бизнесу. Администрация сейчас в целом такая бизнес-ориентированная. И, конечно же, она не может не понимать, какая выгода кроется вот в этом возможном двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве с Россией. Мы остаемся к этому открыты", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о его заявлении по поводу стремления РФ вывести отношения с США из застоя и о том, сколько на это потребуется времени.

