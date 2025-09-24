https://ria.ru/20250924/peskov-2043993008.html
Песков: офис Трампа не может не понимать выгоды от сотрудничества с Россией
Песков: офис Трампа не может не понимать выгоды от сотрудничества с Россией - РИА Новости, 24.09.2025
Песков: офис Трампа не может не понимать выгоды от сотрудничества с Россией
Администрация президента США Дональда Трампа не может не понимать выгоды от торгово-экономического сотрудничества с Россией, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T13:03:00+03:00
2025-09-24T13:03:00+03:00
2025-09-24T13:03:00+03:00
сша
россия
дональд трамп
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не может не понимать выгоды от торгово-экономического сотрудничества с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Огромное количество тем, которые выгодны американцам для сотрудничества с нами. Они выгодны американскому бизнесу. Администрация сейчас в целом такая бизнес-ориентированная. И, конечно же, она не может не понимать, какая выгода кроется вот в этом возможном двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве с Россией. Мы остаемся к этому открыты", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о его заявлении по поводу стремления РФ вывести отношения с США из застоя и о том, сколько на это потребуется времени.
https://ria.ru/20250924/kreml-2043959826.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f35128fbb5219c6ba38565d0c9807360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
Песков: офис Трампа не может не понимать выгоды от сотрудничества с Россией
Песков: администрация Трампа не может не понимать выгоды от сотрудничества с РФ