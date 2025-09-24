https://ria.ru/20250924/peskov-2043992709.html
Песков: Киев пытается продемонстрировать кураторам, что может воевать
Киев пытается продемонстрировать своим кураторам, что может воевать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Киев пытается продемонстрировать своим кураторам, что может воевать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По всей видимости, они пытаются продемонстрировать и своим спонсорам в Европе, и своим кураторам то, что они могут воевать", - сказал Песков журналистам.
