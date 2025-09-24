https://ria.ru/20250924/peskov-2043959710.html
Песков: Россия предпочла бы параллельно контактировать по Украине и по США
Песков: Россия предпочла бы параллельно контактировать по Украине и по США - РИА Новости, 24.09.2025
Песков: Россия предпочла бы параллельно контактировать по Украине и по США
Москва предпочла бы вести параллельно контакты по Украине и по двусторонним отношениям с Вашингтоном, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Москва предпочла бы вести параллельно контакты по Украине и по двусторонним отношениям с Вашингтоном, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Гораздо более соответствовало бы нашим двусторонним интересам и интересам США параллельно начать вести эти треки", - подчеркнул Песков, говоря о контактах России и США.
Песков: Россия предпочла бы параллельно контактировать по Украине и по США
