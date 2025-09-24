https://ria.ru/20250924/peskov-2043956515.html

Песков: гарантии безопасности нужно обсуждать с участием США

2025-09-24T11:40:00+03:00

сша

россия

дмитрий песков

рбк (медиагруппа)

в мире

специальная военная операция на украине

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Значительное количество элементов по украинскому урегулированию нужно обсуждать с участием США, в том числе гарантии безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь проблема с огромным количеством элементов, которые нужно обговаривать, и которые, наверное, добрую половину из которых, нужно обговаривать не на двустороннем уровне, а с участием тех же Соединенных Штатов. Гарантии безопасности, будущая архитектура безопасности, и так далее, и тому подобное", - сказал Песков в интервью радио РБК.

2025

Новости

сша, россия, дмитрий песков, рбк (медиагруппа), в мире