Песков: гарантии безопасности нужно обсуждать с участием США
Песков: гарантии безопасности нужно обсуждать с участием США
2025-09-24T11:40:00+03:00
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Значительное количество элементов по украинскому урегулированию нужно обсуждать с участием США, в том числе гарантии безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь проблема с огромным количеством элементов, которые нужно обговаривать, и которые, наверное, добрую половину из которых, нужно обговаривать не на двустороннем уровне, а с участием тех же Соединенных Штатов. Гарантии безопасности, будущая архитектура безопасности, и так далее, и тому подобное", - сказал Песков в интервью радио РБК.
