Песков высказался о диалоге России и США по Украине

У России будет возможность довести оценку событий вокруг Украины до американской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. У России будет возможность довести оценку событий вокруг Украины до американской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У нас будет возможность довести нашу оценку последних событий до американской стороны", - сказал Песков в интервью радио РБК.

