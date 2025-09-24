https://ria.ru/20250924/peskov-2043934463.html
Песков высказался о диалоге России и США по Украине
Песков высказался о диалоге России и США по Украине - РИА Новости, 24.09.2025
Песков высказался о диалоге России и США по Украине
У России будет возможность довести оценку событий вокруг Украины до американской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. У России будет возможность довести оценку событий вокруг Украины до американской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У нас будет возможность довести нашу оценку последних событий до американской стороны", - сказал Песков в интервью радио РБК.
