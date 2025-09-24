https://ria.ru/20250924/peskov-2043931299.html

Песков ответил на вопрос о добровольческом ресурсе во время СВО

Добровольческий ресурс у России в ходе СВО достаточно высокий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Добровольческий ресурс у России в ходе СВО достаточно высокий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Добровольческий ресурс достаточно высокий", - сказал Песков в интервью радио РБК.

