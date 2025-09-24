Россия сохраняет макроэкономическую стабильность, заявил Песков

https://ria.ru/20250924/peskov-2043928147.html
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия сохраняет устойчивость и макроэкономическую стабильность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия сохраняет свою устойчивость, Россия сохраняет макроэкономическую стабильность", - сказал Песков в интервью радио РБК.
