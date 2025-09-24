https://ria.ru/20250924/peregovory-2043969134.html
Мирошник оценил переговоры Трампа и Зеленского на полях ГА ООН
Мирошник оценил переговоры Трампа и Зеленского на полях ГА ООН - РИА Новости, 24.09.2025
Мирошник оценил переговоры Трампа и Зеленского на полях ГА ООН
В переговорах президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях ГА ООН нет никакого содержания, а детали о итогам встречи не оглашены, потому что... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В переговорах президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях ГА ООН нет никакого содержания, а детали о итогам встречи не оглашены, потому что их там нет, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблея ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Во вторник на полях Генассамблеи Трамп встретился с Зеленским. "Мне понравились комментарии по итогам этой встречи... И приходит в голову всё больше аналогий из фильмов: господин назвал меня любимой женой, теперь Трамп доверяет не Путину, а доверяет мне (Зеленскому - ред.). Об этом основные разглагольствования. Никаких деталей не оглашается, но скорее всего, потому что их там нет", - сказал он в эфире "Соловьёв Live". Мирошник добавил, что в переговорах Трампа и Зеленского нет никакого содержания, кроме того, что Зеленский "приехал и рассказал про странные 360 километров, которые они где-то освободили". "По-моему, кроме как в голове у Зеленского этого нет нигде. По крайней мере, на карте точно нет, потому что наши войска как продолжали освобождать территорию, так и продолжают", - сказал Мирошник. При этом он отметил, что при всей якобы положительной тональности Трамп не дал ни одного обещания Украине. "Не пообещал вооружений, не пообещал сбивать или участвовать в сбитии дронов, не пообещал какую-то систему ПВО, то есть они подтвердили, что американцы как продавали, так и будут продавать вооружения НАТО, а НАТО будет делать с этим всё, что угодно", - отметил он. Он пояснил, что в такого рода ситуациях важно не только то, что говорят политики, а то, что они делают. "А разница в риторике и действиях американского президента разительна", - заключил Мирошник.
