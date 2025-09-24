https://ria.ru/20250924/peregovory-2043969134.html

Мирошник оценил переговоры Трампа и Зеленского на полях ГА ООН

Мирошник оценил переговоры Трампа и Зеленского на полях ГА ООН - РИА Новости, 24.09.2025

Мирошник оценил переговоры Трампа и Зеленского на полях ГА ООН

В переговорах президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях ГА ООН нет никакого содержания, а детали о итогам встречи не оглашены, потому что... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T12:12:00+03:00

2025-09-24T12:12:00+03:00

2025-09-24T12:12:00+03:00

в мире

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

родион мирошник

оон

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043851508_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d7828cfeb95561ffb676861a30856db.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В переговорах президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях ГА ООН нет никакого содержания, а детали о итогам встречи не оглашены, потому что их там нет, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблея ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Во вторник на полях Генассамблеи Трамп встретился с Зеленским. "Мне понравились комментарии по итогам этой встречи... И приходит в голову всё больше аналогий из фильмов: господин назвал меня любимой женой, теперь Трамп доверяет не Путину, а доверяет мне (Зеленскому - ред.). Об этом основные разглагольствования. Никаких деталей не оглашается, но скорее всего, потому что их там нет", - сказал он в эфире "Соловьёв Live". Мирошник добавил, что в переговорах Трампа и Зеленского нет никакого содержания, кроме того, что Зеленский "приехал и рассказал про странные 360 километров, которые они где-то освободили". "По-моему, кроме как в голове у Зеленского этого нет нигде. По крайней мере, на карте точно нет, потому что наши войска как продолжали освобождать территорию, так и продолжают", - сказал Мирошник. При этом он отметил, что при всей якобы положительной тональности Трамп не дал ни одного обещания Украине. "Не пообещал вооружений, не пообещал сбивать или участвовать в сбитии дронов, не пообещал какую-то систему ПВО, то есть они подтвердили, что американцы как продавали, так и будут продавать вооружения НАТО, а НАТО будет делать с этим всё, что угодно", - отметил он. Он пояснил, что в такого рода ситуациях важно не только то, что говорят политики, а то, что они делают. "А разница в риторике и действиях американского президента разительна", - заключил Мирошник.

https://ria.ru/20250924/peskov-2043941383.html

https://ria.ru/20250924/tramp-2043907682.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, родион мирошник, оон, генеральная ассамблея оон, нато