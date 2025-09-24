https://ria.ru/20250924/peregovory-2043876480.html

Россия не отказывается от переговоров с Украиной, заявил Полянский

2025-09-24T01:07:00+03:00

ООН, 24 сен – РИА Новости. РФ не отказывается от переговоров с Украиной, несмотря на "крайне сомнительную" легитимность ее властей, оптимальный вариант для дискуссий - Стамбул, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Не отказываемся мы от переговоров с Украиной, несмотря на крайне сомнительную, мягко говоря, легитимность ее нынешних властей. Оптимальный формат для этого уже найден - это переговорная площадка в Стамбуле. Обо всем остальном можно будет говорить только после того, как там будут достигнуты значимые экспертные наработки. Пока до этого еще, к сожалению, далеко", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН.

