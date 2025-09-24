Рейтинг@Mail.ru
Россия не отказывается от переговоров с Украиной, заявил Полянский
01:07 24.09.2025
Россия не отказывается от переговоров с Украиной, заявил Полянский
в мире
россия
украина
стамбул
дмитрий полянский
оон
ООН, 24 сен – РИА Новости. РФ не отказывается от переговоров с Украиной, несмотря на "крайне сомнительную" легитимность ее властей, оптимальный вариант для дискуссий - Стамбул, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Не отказываемся мы от переговоров с Украиной, несмотря на крайне сомнительную, мягко говоря, легитимность ее нынешних властей. Оптимальный формат для этого уже найден - это переговорная площадка в Стамбуле. Обо всем остальном можно будет говорить только после того, как там будут достигнуты значимые экспертные наработки. Пока до этого еще, к сожалению, далеко", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН.
в мире, россия, украина, стамбул, дмитрий полянский, оон
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Дмитрий Полянский, ООН
Стамбул. Архивное фото
ООН, 24 сен – РИА Новости. РФ не отказывается от переговоров с Украиной, несмотря на "крайне сомнительную" легитимность ее властей, оптимальный вариант для дискуссий - Стамбул, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Не отказываемся мы от переговоров с Украиной, несмотря на крайне сомнительную, мягко говоря, легитимность ее нынешних властей. Оптимальный формат для этого уже найден - это переговорная площадка в Стамбуле. Обо всем остальном можно будет говорить только после того, как там будут достигнуты значимые экспертные наработки. Пока до этого еще, к сожалению, далеко", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН.
