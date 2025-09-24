https://ria.ru/20250924/pedagog-2044115259.html

Новая программа подготовки универсальных педагогов стартовала в Подмосковье

Новая программа подготовки универсальных педагогов стартовала в Подмосковье

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Государственном социально-гуманитарном университете (ГСГУ) с нового учебного года реализуется новая образовательная программа, нацеленная на обеспечение школ Московской области квалифицированными педагогическими кадрами, сообщает пресс-служба министерства образования региона. Инициатива позволит готовить специалистов, способных преподавать несколько дисциплин. В ведомстве отметили, что в рамках программы студенты вуза, получающие образование по различным направлениям подготовки, смогут пройти обучение методике преподавания математики в общеобразовательных учреждениях. Это позволит расширить их профессиональный профиль и сформировать компетенции универсального педагога. Пилотной группой проекта стали студенты пятого курса факультета математики, физики, химии и информатики. Первыми к программе подключились будущие IT-специалисты, физики и химики — всего 31 человек. На текущем этапе к обучению присоединились еще 69 студентов из числа обучающихся на педагогическом, социально-педагогическом, техническом, физико-инженерном, филологическом и экономическом факультетах. Так, общая численность студентов ГСГУ, проходящих подготовку для преподавания математики в школах региона, на данный момент составляет 100 человек.

общество, московская область (подмосковье)