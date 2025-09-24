https://ria.ru/20250924/pedagog-2044115259.html
Новая программа подготовки универсальных педагогов стартовала в Подмосковье
Новая программа подготовки универсальных педагогов стартовала в Подмосковье - РИА Новости, 24.09.2025
Новая программа подготовки универсальных педагогов стартовала в Подмосковье
В Государственном социально-гуманитарном университете (ГСГУ) с нового учебного года реализуется новая образовательная программа, нацеленная на обеспечение школ... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T18:35:00+03:00
2025-09-24T18:35:00+03:00
2025-09-24T18:35:00+03:00
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968510540_0:187:3070:1914_1920x0_80_0_0_42d275a6d73134cd53c51c2198702594.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Государственном социально-гуманитарном университете (ГСГУ) с нового учебного года реализуется новая образовательная программа, нацеленная на обеспечение школ Московской области квалифицированными педагогическими кадрами, сообщает пресс-служба министерства образования региона. Инициатива позволит готовить специалистов, способных преподавать несколько дисциплин. В ведомстве отметили, что в рамках программы студенты вуза, получающие образование по различным направлениям подготовки, смогут пройти обучение методике преподавания математики в общеобразовательных учреждениях. Это позволит расширить их профессиональный профиль и сформировать компетенции универсального педагога. Пилотной группой проекта стали студенты пятого курса факультета математики, физики, химии и информатики. Первыми к программе подключились будущие IT-специалисты, физики и химики — всего 31 человек. На текущем этапе к обучению присоединились еще 69 студентов из числа обучающихся на педагогическом, социально-педагогическом, техническом, физико-инженерном, филологическом и экономическом факультетах. Так, общая численность студентов ГСГУ, проходящих подготовку для преподавания математики в школах региона, на данный момент составляет 100 человек.
https://ria.ru/20250924/vyplaty-2044114808.html
https://ria.ru/20250924/deti-2043967232.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968510540_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_cb0a5be1c11cf6fb1ba43a4a1603ae67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье)
Новая программа подготовки универсальных педагогов стартовала в Подмосковье
Новая программа подготовки универсальных педагогов началась в ГСГУ в Подмосковье
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Государственном социально-гуманитарном университете (ГСГУ) с нового учебного года реализуется новая образовательная программа, нацеленная на обеспечение школ Московской области квалифицированными педагогическими кадрами, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
Инициатива позволит готовить специалистов, способных преподавать несколько дисциплин.
В ведомстве отметили, что в рамках программы студенты вуза, получающие образование по различным направлениям подготовки, смогут пройти обучение методике преподавания математики в общеобразовательных учреждениях. Это позволит расширить их профессиональный профиль и сформировать компетенции универсального педагога.
Пилотной группой проекта стали студенты пятого курса факультета математики, физики, химии и информатики. Первыми к программе подключились будущие IT-специалисты, физики и химики — всего 31 человек. На текущем этапе к обучению присоединились еще 69 студентов из числа обучающихся на педагогическом, социально-педагогическом, техническом, физико-инженерном, филологическом и экономическом факультетах.
Так, общая численность студентов ГСГУ, проходящих подготовку для преподавания математики в школах региона, на данный момент составляет 100 человек.