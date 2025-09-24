Рейтинг@Mail.ru
На Кубани разработают единую концепцию развития парков в городе - РИА Новости, 24.09.2025
Краснодарский край
 
18:29 24.09.2025
На Кубани разработают единую концепцию развития парков в городе
краснодарский край
краснодар
краснодарский край
вениамин кондратьев
КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании поручил мэру Краснодара Евгению Наумову разработать единую концепцию развития парков в Краснодаре, документ объединит проекты планировки и зонирования зеленых зон и общие правила размещения торговых объектов, сообщает пресс-служба администрации региона. Согласно данным пресс-службы краевой администрации, глава края после посещения одного из городских парков провел совещание по вопросам развития рекреационных зон и зеленых территорий Краснодара. Участниками встречи стали вице-губернаторы Евгений Пергун и Роман Лузинов, и исполняющий обязанности министра природных ресурсов региона Сергей Еремин. "За последние шесть лет во всех городах и районах Краснодарского края мы уже благоустроили 1,4 тысячи зеленых зон. И сегодня люди, видя, как преображаются улицы многих городов и станиц в регионе, справедливо предъявляют повышенные требования к краснодарским паркам, которые должны соответствовать статусу столицы региона. Жители обращают внимание на хаотичную застройку территорий, в чем мы сегодня убедились, посещая "Солнечный остров". Сейчас в парках Краснодара работают 115 аттракционов и 176 торговых точек. Важно, чтобы они не выходили на первый план, а были гармонично интегрированы, иначе наши зеленые зоны превратятся в торговые площадки. Мы должны сделать все, чтобы каждый парк Краснодара имел собственный облик", - сказал на совещании Кондратьев, его слова приводит пресс-служба. Сообщается, что для решения этой задачи губернатор поручил создать единую концепцию развития каждого парка, то есть определить функциональные зоны, актуализировать схемы размещения объектов, рассчитать количество точек питания и торговли, установить единые правила и согласовать все нововведения с жителями и общественниками. "Краснодар активно занимается благоустройством зеленых зон. По региональному проекту "Формирование комфортной городской среды", который с 2025 года вошел в нацпроект "Инфраструктура для жизни", облагородили 19 территорий. По вашему поручению определимся с финансированием и активно займемся развитием парков Краснодара, сделаем так, чтобы они не уступали лучшим зеленым зонам в курортных городах", - сказал на совещании вице-губернатор Евгений Пергун, его цитирует пресс-служба. Согласно данным пресс-службы администрации региона, в единую концепцию развития парков культуры и отдыха также войдут обновление существующих объектов, организация дополнительных прогулочных троп и зон для отдыха, создание систем автополива, реконструкция сетей электро- и водоснабжения. Как сообщил на совещании мэр Краснодара Евгений Наумов, работа по благоустройству парков ведется - так, снесено уже более ста объектов нестационарной торговли. Наиболее крупными рекреационными зонами Краснодара в пресс-службе краевой администрации назвали шесть парков культуры и отдыха: им. 30-летия Победы, Рождественский, Старая Кубань, Солнечный остров, Городской сад и Чистяковская роща. Последним трем присвоен статус особо охраняемых природных территорий.
краснодар
краснодарский край
краснодар, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодар. Архивное фото
Краснодарский крайКраснодарКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
