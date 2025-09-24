https://ria.ru/20250924/parfenchikov-2044028189.html

Парфенчиков: туризм способствует развитию экономики Карелии

Парфенчиков: туризм способствует развитию экономики Карелии - РИА Новости, 24.09.2025

Парфенчиков: туризм способствует развитию экономики Карелии

Туризм является важным драйвером экономики Республики Карелия, налоговые поступления от отрасли растут ежегодно, сообщил глава региона Артур Парфенчиков на... РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Туризм является важным драйвером экономики Республики Карелия, налоговые поступления от отрасли растут ежегодно, сообщил глава региона Артур Парфенчиков на открытии ежегодного форума "Легендарная Карелия". На мероприятии презентуют новые туристические маршруты и средства размещения. Оно проводится в преддверии Всемирного дня туризма, который состоится 27 сентября. В рамках форума участники обсудят вопросы поддержки туриндустрии, развития туризма на особо охраняемых территориях. "Республика Карелия – одна из лидирующих территорий туризма и отдыха в России, не только благодаря наличию объектов культурной и исторической важности, но и многочисленным уникальным природным объектам. Туристическая отрасль экономики играет все более значимую роль, являясь одним из ключевых драйверов экономического развития региона", – отметил Парфенчиков, его слова приводит пресс-служба администрации главы Карелии. Он подчеркнул, что развитие туризма напрямую способствует улучшению качества жизни жителей Карелии – это новые рабочие места, строительство дорог, благоустройство общественных пространств, развитие связи и транспортной сети. Налоговые поступления от данной сферы ежегодно растут, отмечают в пресс-службе. Так, по состоянию на 1 сентября налоги от деятельности гостиниц и турагентств составили 292 миллиона рублей. Рост доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 23%. За первые семь месяцев 2025 года благодаря туристическому налогу местные бюджеты пополнились почти на 31 миллион рублей, что составляет 73% от годового поступления. Глава региона подчеркнул, что туризм в Карелии должен быть всесезонным. Так, предстоящей зимой запланировано более 30 мероприятий различной направленности. Планируется, что республику посетят около 400 тысяч туристов, что на 30% больше показателя прошлого года. Также глава Карелии также вручил профессионалам в индустрии туризма государственные награды республики. "Желаю всем успешной работы на форуме, полезного диалога, обмена опытом, знакомства с новыми проектами. И, конечно, поздравляю с наступающим праздником всех занятых в сфере туризма и индустрии гостеприимства! Благодарю вас за профессионализм, искреннюю увлеченность своим делом, плодотворное сотрудничество с органами власти", – обратился к участникам Парфенчиков.

