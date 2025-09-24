Памфилова назвала независимость ЦИК Молдавии фикцией
Элла Памфилова назвала независимость ЦИК Молдавии фикцией
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФ
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова назвала фикцией независимость ЦИК Молдавии, отказавшей в аккредитации российских наблюдателей на парламентские выборы.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Как отметили в ЦИК РФ, об отказе в аккредитации в качестве наблюдателей российских экспертов проинформировали во вторник.
"Сегодня, 24 сентября, наши коллеги – член ЦИК России и сотрудники Аппарата – должны были вылететь в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ для наблюдения за парламентскими выборами в Молдове. О приглашении по двусторонней линии от молдаван речи не идет с 2021 года. Но теперь в нарушение всех международных обязательств ЦИК Молдовы при полном попустительстве БДИПЧ ОБСЕ отказала в аккредитации своим коллегам из России. Мотивировка простая – так решили спецслужбы. "Независимый" избирательный орган расписался в том, что вся его независимость – фикция. Как, очевидно, фикцией являются и "свободные и честные" выборы, которые в предстоящие выходные пройдут в этой стране", - приводятся слова Памфиловой в Telegram-канале ЦИК России.
Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в попытках повлиять на итоги парламентских выборов 28 сентября и заявила о планах превратить Молдавию в плацдарм для проникновения в Одессу. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что антироссийские высказывания властей Молдавии переходят границы здравого смысла.
