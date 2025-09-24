https://ria.ru/20250924/palestina-2043895442.html

Президент Колумбии призвал создать корпус освобождения Палестины

Президент Колумбии призвал создать корпус освобождения Палестины - РИА Новости, 24.09.2025

Президент Колумбии призвал создать корпус освобождения Палестины

Президент Колумбии Густаво Петро на Генеральной ассамблее ООН призвал армии латиноамериканских, азиатских и славянских стран, выступающих против геноцида в... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T05:41:00+03:00

2025-09-24T05:41:00+03:00

2025-09-24T11:59:00+03:00

в мире

израиль

палестина

колумбия

густаво петро

исраэль кац

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043963725_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_9d548d031881d151b9c06b29ff8586bf.jpg

МЕХИКО, 24 сен - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро на Генеральной ассамблее ООН призвал армии латиноамериканских, азиатских и славянских стран, выступающих против геноцида в Газе, к созданию многонационального корпуса вооружённых сил с целью защиты палестинского народа и освобождения Палестины. "Призываю нации мира и их народы, прежде всего как часть человечества, объединить армии и оружие - нужно освободить Палестину. Я призвал армии Азии, славянских народов, которые так героически победили Гитлера; латиноамериканские армии Боливара, Гарибальди, Марти, Артигаса, Санта-Круса - слов уже достаточно, настало время меча свободы или смерти Боливара, потому что будут бомбить не только Газу, не только Карибы, как уже делают, а всё человечество, которое взывает к свободе", - заявил Петро в своей речи. Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, с 7 октября 2023 года из-за действий израильских военных погибли свыше 65 тысяч палестинцев, более 165 тысяч получили ранения.

https://ria.ru/20250923/priznanie-2043862311.html

https://ria.ru/20250923/nebenzya-2043859240.html

израиль

палестина

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, палестина, колумбия, густаво петро, исраэль кац, хамас, оон, израильское наступление на город газа