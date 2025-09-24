Рейтинг@Mail.ru
Президент Колумбии призвал создать корпус освобождения Палестины
05:41 24.09.2025 (обновлено: 11:59 24.09.2025)
Президент Колумбии призвал создать корпус освобождения Палестины
Президент Колумбии призвал создать корпус освобождения Палестины
в мире
израиль
палестина
колумбия
густаво петро
исраэль кац
хамас
оон
МЕХИКО, 24 сен - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро на Генеральной ассамблее ООН призвал армии латиноамериканских, азиатских и славянских стран, выступающих против геноцида в Газе, к созданию многонационального корпуса вооружённых сил с целью защиты палестинского народа и освобождения Палестины. "Призываю нации мира и их народы, прежде всего как часть человечества, объединить армии и оружие - нужно освободить Палестину. Я призвал армии Азии, славянских народов, которые так героически победили Гитлера; латиноамериканские армии Боливара, Гарибальди, Марти, Артигаса, Санта-Круса - слов уже достаточно, настало время меча свободы или смерти Боливара, потому что будут бомбить не только Газу, не только Карибы, как уже делают, а всё человечество, которое взывает к свободе", - заявил Петро в своей речи. Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, с 7 октября 2023 года из-за действий израильских военных погибли свыше 65 тысяч палестинцев, более 165 тысяч получили ранения.
в мире, израиль, палестина, колумбия, густаво петро, исраэль кац, хамас, оон, израильское наступление на город газа
В мире, Израиль, Палестина, Колумбия, Густаво Петро, Исраэль Кац, ХАМАС, ООН, Израильское наступление на город Газа
© Getty Images / Alexi J. RosenfeldПрезидент Колумбии Густаво Петро выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2025
МЕХИКО, 24 сен - РИА Новости.
"Призываю нации мира и их народы, прежде всего как часть человечества, объединить армии и оружие - нужно освободить Палестину. Я призвал армии Азии, славянских народов, которые так героически победили Гитлера; латиноамериканские армии Боливара, Гарибальди, Марти, Артигаса, Санта-Круса - слов уже достаточно, настало время меча свободы или смерти Боливара, потому что будут бомбить не только Газу, не только Карибы, как уже делают, а всё человечество, которое взывает к свободе", - заявил Петро в своей речи.
Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, с 7 октября 2023 года из-за действий израильских военных погибли свыше 65 тысяч палестинцев, более 165 тысяч получили ранения.
В миреИзраильПалестинаКолумбияГуставо ПетроИсраэль КацХАМАСООНИзраильское наступление на город Газа
 
 
