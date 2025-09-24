https://ria.ru/20250924/ovchinskiy-2043810297.html

Овчинский: жилой квартал возведут в районе Сокол в рамках КРТ

Овчинский: жилой квартал возведут в районе Сокол в рамках КРТ - РИА Новости, 24.09.2025

Овчинский: жилой квартал возведут в районе Сокол в рамках КРТ

Современный жилой квартал возведут в московском районе Сокол в рамках проекта КРТ, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T09:00:00+03:00

2025-09-24T09:00:00+03:00

2025-09-24T09:00:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1909000174_0:26:2732:1562_1920x0_80_0_0_ecad41ef09c0a626054fe34e17e14daa.jpg

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Современный жилой квартал возведут в московском районе Сокол в рамках проекта КРТ, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В районе Сокол реорганизуют два участка площадью 5,64 гектара. На одном из них площадью 4,68 гектара сформируют новый жилой квартал. Территорию благоустроят и обеспечат удобными дорогами. Здесь же построят объекты общественно-делового назначения, где смогут разместиться магазины, отделения банков, фитнес-центры и офисы. Еще один участок площадью 0,96 гектара займет здание Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) "Жилищник района Сокол", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что в результате реализации проекта в городе появится более тысячи рабочих мест, инвестиции в развитие площадки составят свыше 29 миллиардов рублей. При этом ежегодный бюджетный эффект будет 485,7 миллиона рублей.Реализовать проект планируют за шесть лет, добавляется в пресс-релизе.Реорганизуемые площадки находятся недалеко от станции метро "Войковская" и станции Стрешнево Московского центрального кольца.

https://ria.ru/20250923/moskva-2043634897.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский