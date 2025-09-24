https://ria.ru/20250924/ovchinskiy-2043810297.html
Овчинский: жилой квартал возведут в районе Сокол в рамках КРТ
Овчинский: жилой квартал возведут в районе Сокол в рамках КРТ - РИА Новости, 24.09.2025
Овчинский: жилой квартал возведут в районе Сокол в рамках КРТ
Современный жилой квартал возведут в московском районе Сокол в рамках проекта КРТ, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T09:00:00+03:00
2025-09-24T09:00:00+03:00
2025-09-24T09:00:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1909000174_0:26:2732:1562_1920x0_80_0_0_ecad41ef09c0a626054fe34e17e14daa.jpg
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Современный жилой квартал возведут в московском районе Сокол в рамках проекта КРТ, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В районе Сокол реорганизуют два участка площадью 5,64 гектара. На одном из них площадью 4,68 гектара сформируют новый жилой квартал. Территорию благоустроят и обеспечат удобными дорогами. Здесь же построят объекты общественно-делового назначения, где смогут разместиться магазины, отделения банков, фитнес-центры и офисы. Еще один участок площадью 0,96 гектара займет здание Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) "Жилищник района Сокол", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что в результате реализации проекта в городе появится более тысячи рабочих мест, инвестиции в развитие площадки составят свыше 29 миллиардов рублей. При этом ежегодный бюджетный эффект будет 485,7 миллиона рублей.Реализовать проект планируют за шесть лет, добавляется в пресс-релизе.Реорганизуемые площадки находятся недалеко от станции метро "Войковская" и станции Стрешнево Московского центрального кольца.
https://ria.ru/20250923/moskva-2043634897.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1909000174_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c5f567ae015e0e2e204184c7d901f33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: жилой квартал возведут в районе Сокол в рамках КРТ
Овчинский: жилой квартал построят в районе Сокол в рамках проекта КРТ
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Современный жилой квартал возведут в московском районе Сокол в рамках проекта КРТ, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В районе Сокол реорганизуют два участка площадью 5,64 гектара. На одном из них площадью 4,68 гектара сформируют новый жилой квартал. Территорию благоустроят и обеспечат удобными дорогами. Здесь же построят объекты общественно-делового назначения, где смогут разместиться магазины, отделения банков, фитнес-центры и офисы. Еще один участок площадью 0,96 гектара займет здание Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) "Жилищник района Сокол", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что в результате реализации проекта в городе появится более тысячи рабочих мест, инвестиции в развитие площадки составят свыше 29 миллиардов рублей. При этом ежегодный бюджетный эффект будет 485,7 миллиона рублей.
Реализовать проект планируют за шесть лет, добавляется в пресс-релизе.
Реорганизуемые площадки находятся недалеко от станции метро "Войковская" и станции Стрешнево Московского центрального кольца.