Овчинский: жилой квартал возведут в районе Сокол в рамках КРТ - РИА Новости, 24.09.2025
09:00 24.09.2025
Овчинский: жилой квартал возведут в районе Сокол в рамках КРТ
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Современный жилой квартал возведут в московском районе Сокол в рамках проекта КРТ, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В районе Сокол реорганизуют два участка площадью 5,64 гектара. На одном из них площадью 4,68 гектара сформируют новый жилой квартал. Территорию благоустроят и обеспечат удобными дорогами. Здесь же построят объекты общественно-делового назначения, где смогут разместиться магазины, отделения банков, фитнес-центры и офисы. Еще один участок площадью 0,96 гектара займет здание Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) "Жилищник района Сокол", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что в результате реализации проекта в городе появится более тысячи рабочих мест, инвестиции в развитие площадки составят свыше 29 миллиардов рублей. При этом ежегодный бюджетный эффект будет 485,7 миллиона рублей.Реализовать проект планируют за шесть лет, добавляется в пресс-релизе.Реорганизуемые площадки находятся недалеко от станции метро "Войковская" и станции Стрешнево Московского центрального кольца.
москва
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Современный жилой квартал возведут в московском районе Сокол в рамках проекта КРТ, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В районе Сокол реорганизуют два участка площадью 5,64 гектара. На одном из них площадью 4,68 гектара сформируют новый жилой квартал. Территорию благоустроят и обеспечат удобными дорогами. Здесь же построят объекты общественно-делового назначения, где смогут разместиться магазины, отделения банков, фитнес-центры и офисы. Еще один участок площадью 0,96 гектара займет здание Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) "Жилищник района Сокол", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что в результате реализации проекта в городе появится более тысячи рабочих мест, инвестиции в развитие площадки составят свыше 29 миллиардов рублей. При этом ежегодный бюджетный эффект будет 485,7 миллиона рублей.
Реализовать проект планируют за шесть лет, добавляется в пресс-релизе.
Реорганизуемые площадки находятся недалеко от станции метро "Войковская" и станции Стрешнево Московского центрального кольца.
Овчинский: в Солнцеве построят многофункциональный комплекс в рамках КРТ
