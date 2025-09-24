https://ria.ru/20250924/otmetka-2044159677.html
Закисление мирового океана прошло критическую отметку, заявили ученые
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Закисление мирового океана к 2025 году прошло критическую отметку и уже наносит вред морским организмам, следует из ежегодного отчета, опубликованного Потсдамским институтом исследований воздействия на климат (PIK). "Отчет по контролю здоровья планеты 2025 года выявил серьезную новую тенденцию: впервые граница закисления океана признана нарушенной. Этот сдвиг, вызванный главным образом сжиганием ископаемого топлива, усугубленный вырубкой лесов и изменениями в землепользовании, снижает способность океанов выполнять функцию стабилизатора Земли", - говорится в релизе на сайте института. В частности, с начала индустриальной эпохи уровень pH поверхностного слоя океана снизился примерно на 0,1 единицы, что означает повышение кислотности на 30-40%, что выводит морские экосистемы за пределы безопасной среды обитания. Отмечается, что особенно подвержены риску холодноводные кораллы, тропические коралловые рифы и арктические морские обитатели. Например, у крошечных морских улиток, известных как крылоногие моллюски, уже проявляются признаки повреждения раковин. В отчете сообщается, что закисление океана стало уже седьмым нарушенным "критическим рубежом земной экосистемы" из девяти, определяющих рамки безопасного функционирования человечества. Ненарушенными остались теперь лишь два рубежа: истощение озонового слоя и аэрозольная нагрузка на планету.
