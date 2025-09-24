https://ria.ru/20250924/oon-2044151029.html
80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, день второй. Прямая трансляция
80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, день второй. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.09.2025
80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, день второй. Прямая трансляция
В Нью-Йорке проходит второй день сессии Генеральной Ассамблеи ООН. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T22:28:00+03:00
2025-09-24T22:28:00+03:00
2025-09-24T23:06:00+03:00
оон
нью-йорк (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044151521_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0f9f5370dc1f52875ebcbb5451a4cf4f.jpg
В Нью-Йорке проходит второй день сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044151521_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_082fa7bc3415901a0471a1abc41a4248.jpg
LIVE: Генассамблея ООН. День второй. Продолжение
LIVE: Генассамблея ООН. День второй. Продолжение
2025-09-24T22:28
true
PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, видео, нью-йорк (город)
ООН, Нью-Йорк (город)
80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, день второй. Прямая трансляция
В Нью-Йорке проходит второй день сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
2025-09-24T22:28
true
PT1S
80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, день второй. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
В Нью-Йорке проходит второй день сессии Генеральной Ассамблеи ООН.