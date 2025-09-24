https://ria.ru/20250924/ogranicheniya--2044093710.html
В аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты
В аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 24.09.2025
В аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация."Аэропорт Геленджик. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Воздушные трассы для полетов в/из аэропорта Краснодара доступны для использования. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли четыре самолета, совершавшие рейсы в Геленджик. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет.
