https://ria.ru/20250924/ogranicheniya--2044093710.html

В аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты

В аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 24.09.2025

В аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T17:37:00+03:00

2025-09-24T17:37:00+03:00

2025-09-24T17:42:00+03:00

геленджик

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

краснодар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692721_0:131:3173:1916_1920x0_80_0_0_e062f8d0e1532856cce0746bd0400cd8.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация."Аэропорт Геленджик. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Воздушные трассы для полетов в/из аэропорта Краснодара доступны для использования. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли четыре самолета, совершавшие рейсы в Геленджик. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет.

https://ria.ru/20250924/krasnodar-2044090932.html

геленджик

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

геленджик, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, краснодар