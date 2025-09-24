https://ria.ru/20250924/obyski-2044155670.html
В Минприроды Дагестана прошли обыски
В Минприроды Дагестана прошли обыски - РИА Новости, 24.09.2025
В Минприроды Дагестана прошли обыски
Силовики провели обыски в министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T22:49:00+03:00
2025-09-24T22:49:00+03:00
2025-09-24T22:49:00+03:00
республика дагестан
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МАХАЧКАЛА, 24 сен - РИА Новости. Силовики провели обыски в министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале. "По поступившей информации, в минприроды Республики Дагестан сегодня прошли обыски с утра силовиками в масках. Мероприятия могут быть связаны по теме ТКО. Пока допрашивают курирующего заместителя министра", – написал Хадулаев. Официальной информации от правоохранительных органов по данному факту пока нет.
https://ria.ru/20250922/mer-2043461312.html
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, происшествия
Республика Дагестан, Происшествия
В Минприроды Дагестана прошли обыски
Силовики провели обыски в Минприроды Дагестана