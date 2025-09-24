Рейтинг@Mail.ru
В Минприроды Дагестана прошли обыски - РИА Новости, 24.09.2025
22:49 24.09.2025
В Минприроды Дагестана прошли обыски
МАХАЧКАЛА, 24 сен - РИА Новости. Силовики провели обыски в министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале. "По поступившей информации, в минприроды Республики Дагестан сегодня прошли обыски с утра силовиками в масках. Мероприятия могут быть связаны по теме ТКО. Пока допрашивают курирующего заместителя министра", – написал Хадулаев. Официальной информации от правоохранительных органов по данному факту пока нет.
Новости
республика дагестан, происшествия
В Минприроды Дагестана прошли обыски

МАХАЧКАЛА, 24 сен - РИА Новости. Силовики провели обыски в министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.
"По поступившей информации, в минприроды Республики Дагестан сегодня прошли обыски с утра силовиками в масках. Мероприятия могут быть связаны по теме ТКО. Пока допрашивают курирующего заместителя министра", – написал Хадулаев.
Официальной информации от правоохранительных органов по данному факту пока нет.
