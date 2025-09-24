https://ria.ru/20250924/obyski-2044155670.html

В Минприроды Дагестана прошли обыски

В Минприроды Дагестана прошли обыски

республика дагестан

происшествия

МАХАЧКАЛА, 24 сен - РИА Новости. Силовики провели обыски в министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале. "По поступившей информации, в минприроды Республики Дагестан сегодня прошли обыски с утра силовиками в масках. Мероприятия могут быть связаны по теме ТКО. Пока допрашивают курирующего заместителя министра", – написал Хадулаев. Официальной информации от правоохранительных органов по данному факту пока нет.

республика дагестан, происшествия