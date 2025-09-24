https://ria.ru/20250924/obstrely-2043888583.html
Житель ЛНР рассказал, как дважды был ранен обстрелами ВСУ
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пожилой мирный житель села Краснореченское (ЛНР) уже дважды страдал от обстрелов со стороны ВСУ - в 2022 году он получил ранения от взрыва снаряда, а в августе этого года - от удара дрона. Видео с его рассказом предоставил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Житель села Краснореченское (ЛНР) 62 лет приехал на мотоцикле в город Кременное с товарищем, чтобы посетить МФЦ. У них было время до открытия центра, и они решили заехать на заправку. "Только я бак открыл, начал выходить из-за мотоцикла, и вспышка, и все, и больше ничего. Ну, товарищу не так тяжело, как я, легкие ранения, контузия. А у меня правая нога разбита полностью, легкие ранения спины. Все в осколках, даже руки. Мелкие осколки", - рассказал мужчина. Он отметил, что в этот момент на заправке или рядом не было никаких военных - исключительно мирные граждане. Украинские операторы дрона, считает он, прекрасно видели, куда били. "Потому что они ненавидят нас", - пояснил он. По словам мужчины, такая же ситуация в его родном Краснореченском, расположенном примерно в 30 километрах от Кременной. "Каждый день летают дроны. Только и успевают их ребята щелкать, которые на постах стоят. Конечно, опасно. У нас падают они, как грачи", - описал мужчина ситуацию в селе. По его словам, это уже второй раз, когда он получает ранения - впервые это случилось в 2022 году, когда еще не было дронов, а в ходу были артиллерийские снаряды. "У меня уже был прилет в 2022 году. У меня уже есть осколки", - рассказал мужчина.
