https://ria.ru/20250924/obstrely-2043888583.html

Житель ЛНР рассказал, как дважды был ранен обстрелами ВСУ

Житель ЛНР рассказал, как дважды был ранен обстрелами ВСУ - РИА Новости, 24.09.2025

Житель ЛНР рассказал, как дважды был ранен обстрелами ВСУ

Пожилой мирный житель села Краснореченское (ЛНР) уже дважды страдал от обстрелов со стороны ВСУ - в 2022 году он получил ранения от взрыва снаряда, а в августе... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T03:56:00+03:00

2025-09-24T03:56:00+03:00

2025-09-24T03:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

кременная

родион мирошник

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пожилой мирный житель села Краснореченское (ЛНР) уже дважды страдал от обстрелов со стороны ВСУ - в 2022 году он получил ранения от взрыва снаряда, а в августе этого года - от удара дрона. Видео с его рассказом предоставил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Житель села Краснореченское (ЛНР) 62 лет приехал на мотоцикле в город Кременное с товарищем, чтобы посетить МФЦ. У них было время до открытия центра, и они решили заехать на заправку. "Только я бак открыл, начал выходить из-за мотоцикла, и вспышка, и все, и больше ничего. Ну, товарищу не так тяжело, как я, легкие ранения, контузия. А у меня правая нога разбита полностью, легкие ранения спины. Все в осколках, даже руки. Мелкие осколки", - рассказал мужчина. Он отметил, что в этот момент на заправке или рядом не было никаких военных - исключительно мирные граждане. Украинские операторы дрона, считает он, прекрасно видели, куда били. "Потому что они ненавидят нас", - пояснил он. По словам мужчины, такая же ситуация в его родном Краснореченском, расположенном примерно в 30 километрах от Кременной. "Каждый день летают дроны. Только и успевают их ребята щелкать, которые на постах стоят. Конечно, опасно. У нас падают они, как грачи", - описал мужчина ситуацию в селе. По его словам, это уже второй раз, когда он получает ранения - впервые это случилось в 2022 году, когда еще не было дронов, а в ходу были артиллерийские снаряды. "У меня уже был прилет в 2022 году. У меня уже есть осколки", - рассказал мужчина.

https://ria.ru/20250923/belgorod-2043869234.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

кременная

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, россия, кременная, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия