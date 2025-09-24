https://ria.ru/20250924/obstrely-2043876808.html
Украинские войска за сутки три раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки три раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.09.2025
Украинские войска за сутки три раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T01:09:00+03:00
2025-09-24T01:09:00+03:00
2025-09-24T01:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_873d4206953ff8006e096df2eb470f76.jpg
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Три вооруженные атаки - на горловском направлении", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что поступили сведения о ранении одного гражданского лица. Всего было выпущено четыре боеприпаса. В предыдущие сутки было зафиксировано 13 обстрелов.
https://ria.ru/20250921/vsu-2043246099.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d667ddc5c0f591b73def769db8451ee6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска за сутки три раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса