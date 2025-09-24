https://ria.ru/20250924/obstrely-2043876808.html

Украинские войска за сутки три раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки три раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.09.2025

Украинские войска за сутки три раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 24.09.2025

ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Три вооруженные атаки - на горловском направлении", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что поступили сведения о ранении одного гражданского лица. Всего было выпущено четыре боеприпаса. В предыдущие сутки было зафиксировано 13 обстрелов.

