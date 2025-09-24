Обогнавшие время: в Крыму открыли выставку архитектурного наследия РФ

https://ria.ru/20250924/obognavshievremya-2041961817.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября 2025 года — РИА Новости. Состоялось завершение проекта "Обогнавшие время. AR-история российских изобретений и архитектуры" в рамках круглого стола "Как увидеть за фасадом инженерную мысль и архитектурную идею" и выставки, посвященной уникальному архитектурному наследию России в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на повышение уровня знаний о российской истории архитектуры и инженерного искусства, прорывных технологий и новшеств. А благодаря реконструкциям в дополненой реальности пользователи мобильного приложения "Обогнавшие время" могут взаимодействовать с объектами, разглядеть с разных сторон те шедевры, которые утрачены, но должны остаться в мировой энциклопедии архитектурных памятников. Формируется понимание того, как выглядели эти объекты, в чем их уникальность и гениальность их авторов. Проект продолжает вдохновлять молодых пользователей на творчество, на освоение архитектурных, дизайнерских и инженерных профессий.й р"Формирование чувства гордости за российские инженерные и архитектурные достижения — вот главная идея проекта "Обогнавшие время. AR-история российских изобретений и архитектуры".Подробнее о проекте в пресс-центре РИА Новости Крым в рамках круглого стола "Как увидеть за фасадом инженерную мысль и архитектурную идею" рассказал замдиректора Дирекции новых медиа МИА "Россия сегодня" Артем Буфтяк.Он отметил, что в рамках проекта созданы инфографика про Крымский мост и 3D-реконструкция Керченского моста, который до сегодняшнего дня не сохранился — показаны этапы строительства, уникальные особенности."Обогнавшие время. AR-история российских изобретений и архитектуры" — проект международного информационного агентства "Россия сегодня", который посвящен гениям и мастерам русской архитектурной и инженерной мысли, которые опережали свое время и внесли значимый вклад в мировую культуру. Проект связывает прошлые победы российских специалистов с действующими инженерными шедеврами, такими как одна из крупнейших в мире Саяно-Шушенская ГЭС, один из архитектурных и инженерных шедевров современности — Крымский мост.О строительстве Крымского моста и о важности популяризации инженерных, архитектурных профессии рассказал руководитель строительства Крымского моста рассказал Александр Островский:В создании объекта, символизирующего воссоединение полуострова с Россией, участвовали люди со всех уголков страны: Москвы, Дальнего Востока, Сибири, Кубани, Крыма и с других территорий. Началу работ предшествовала масштабная подготовка: более 150 членов комиссии выезжали на место для обсуждения дальнейших действий. Стройка моста шла строго по графику, процесс отслеживали 24/7, — сказал Островский."В максимальный период число строителей, работающих на объекте, достигало до 15 тысяч. Многие из тех, кто был среди рабочих, сейчас руководят строительством других, не менее важных объектов. Участие в строительстве Крымского моста, это колоссальный опыт для всех" — сказал он.В рамках проекта была проведена выставка в пресс-центре РИА Новости Крым. В рамках проекта опубликован цикл мультимедийных статей, AR-реконструкции исчезнувших и инфографики существующих объектов российской архитектуры. Кроме того, был создан подкаст и разработано мобильное приложение. Все размещено в тематическом разделе сайта РИА Новости."Обогнавшие время. AR-история российских изобретений и архитектуры" — это проект, реализованный в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив, доступен к ознакомлению на сайте ria.ru.

