https://ria.ru/20250924/novosibirsk-2044010822.html

В Новосибирске девятилетнего мальчика поместили в наркодиспансер

В Новосибирске девятилетнего мальчика поместили в наркодиспансер - РИА Новости, 24.09.2025

В Новосибирске девятилетнего мальчика поместили в наркодиспансер

Девятилетнего мальчика, мать которого обвиняется в склонении его к употреблению наркотиков, поместили для лечения в Новосибирский областной наркологический... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T14:08:00+03:00

2025-09-24T14:08:00+03:00

2025-09-24T14:08:00+03:00

происшествия

новосибирская область

новосибирск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

НОВОСИБИРСК, 24 сен – РИА Новости. Девятилетнего мальчика, мать которого обвиняется в склонении его к употреблению наркотиков, поместили для лечения в Новосибирский областной наркологический диспансер, сообщает ГУМВД по Новосибирской области. Как сообщалось, следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы, обвиняемой в склонении своего девятилетнего сына к употреблению наркотиков, она арестована. По предварительным данным, женщина склонила сына к употреблению наркотического средства. "Несовершеннолетний находится в Новосибирском наркологическом областном клиническом диспансере", - говорится в сообщении. На видео, предоставленном полицейскими, ребенок находится в полубессознательном состоянии, при этом его мать заявляет, что с ним "все нормально". По данным полиции, женщину задержали полицейские на прошлой неделе. Предварительно установлено, что мать девятилетнего мальчика страдает наркотической зависимостью. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела о склонении несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств. Санкция вменяемой женщине статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

https://ria.ru/20250918/narkomaniya-2042606509.html

https://ria.ru/20250917/rossiya-2042574331.html

новосибирская область

новосибирск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирская область, новосибирск, россия, следственный комитет россии (ск рф)