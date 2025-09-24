Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске девятилетнего мальчика поместили в наркодиспансер - РИА Новости, 24.09.2025
14:08 24.09.2025
В Новосибирске девятилетнего мальчика поместили в наркодиспансер
происшествия
новосибирская область
новосибирск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
НОВОСИБИРСК, 24 сен – РИА Новости. Девятилетнего мальчика, мать которого обвиняется в склонении его к употреблению наркотиков, поместили для лечения в Новосибирский областной наркологический диспансер, сообщает ГУМВД по Новосибирской области. Как сообщалось, следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы, обвиняемой в склонении своего девятилетнего сына к употреблению наркотиков, она арестована. По предварительным данным, женщина склонила сына к употреблению наркотического средства. "Несовершеннолетний находится в Новосибирском наркологическом областном клиническом диспансере", - говорится в сообщении. На видео, предоставленном полицейскими, ребенок находится в полубессознательном состоянии, при этом его мать заявляет, что с ним "все нормально". По данным полиции, женщину задержали полицейские на прошлой неделе. Предварительно установлено, что мать девятилетнего мальчика страдает наркотической зависимостью. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела о склонении несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств. Санкция вменяемой женщине статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
новосибирская область
новосибирск
россия
2025
Новости
НОВОСИБИРСК, 24 сен – РИА Новости. Девятилетнего мальчика, мать которого обвиняется в склонении его к употреблению наркотиков, поместили для лечения в Новосибирский областной наркологический диспансер, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.
Как сообщалось, следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы, обвиняемой в склонении своего девятилетнего сына к употреблению наркотиков, она арестована. По предварительным данным, женщина склонила сына к употреблению наркотического средства.
"Несовершеннолетний находится в Новосибирском наркологическом областном клиническом диспансере", - говорится в сообщении.
На видео, предоставленном полицейскими, ребенок находится в полубессознательном состоянии, при этом его мать заявляет, что с ним "все нормально".
По данным полиции, женщину задержали полицейские на прошлой неделе. Предварительно установлено, что мать девятилетнего мальчика страдает наркотической зависимостью.
Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела о склонении несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств. Санкция вменяемой женщине статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
