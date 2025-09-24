https://ria.ru/20250924/novorossiysk-2044091239.html
Захарова прокомментировала удар ВСУ по КТК в Новороссийске
Захарова прокомментировала удар ВСУ по КТК в Новороссийске - РИА Новости, 24.09.2025
Захарова прокомментировала удар ВСУ по КТК в Новороссийске
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости удары по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в Новороссийске,... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T17:30:00+03:00
2025-09-24T17:30:00+03:00
2025-09-24T18:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
мария захарова
новороссийск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044118688_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_820aa27d8942b8d7d3abe45539b153fd.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости удары по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в Новороссийске, посоветовав ЕС не удивляться, когда киевский режим будет оттачивать террористические навыки и по европейским аэродромам и нефтехранилищам.Офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске поврежден при массированной атаке беспилотников на центр города, два работника получили ранения, сообщили журналистам в компании."Киевский режим бьет по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам, аэропортам", - сказала она."Это сигнал ЕС: пусть не удивляются, что Банковая (улица, там расположена администрация Владимира Зеленского - ред.) будет оттачивать террористические навыки все больше и по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20250924/novorosiysk-2044075329.html
киев
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044118688_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_f300d6f6f05f2afb92c7795d4f2dd390.jpg
Последствия удара беспилотников ВСУ по Новороссийску
Последствия удара беспилотников ВСУ по Новороссийску
2025-09-24T17:30
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, мария захарова, новороссийск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Мария Захарова, Новороссийск, Происшествия
Захарова прокомментировала удар ВСУ по КТК в Новороссийске
Захарова назвала удар ВСУ по Каспийскому трубопроводному консорциуму сигналом ЕС