https://ria.ru/20250924/novorossiysk-2044091239.html

Захарова прокомментировала удар ВСУ по КТК в Новороссийске

Захарова прокомментировала удар ВСУ по КТК в Новороссийске - РИА Новости, 24.09.2025

Захарова прокомментировала удар ВСУ по КТК в Новороссийске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости удары по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в Новороссийске,... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T17:30:00+03:00

2025-09-24T17:30:00+03:00

2025-09-24T18:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

мария захарова

новороссийск

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044118688_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_820aa27d8942b8d7d3abe45539b153fd.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости удары по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в Новороссийске, посоветовав ЕС не удивляться, когда киевский режим будет оттачивать террористические навыки и по европейским аэродромам и нефтехранилищам.Офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске поврежден при массированной атаке беспилотников на центр города, два работника получили ранения, сообщили журналистам в компании."Киевский режим бьет по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам, аэропортам", - сказала она."Это сигнал ЕС: пусть не удивляются, что Банковая (улица, там расположена администрация Владимира Зеленского - ред.) будет оттачивать террористические навыки все больше и по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20250924/novorosiysk-2044075329.html

киев

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия удара беспилотников ВСУ по Новороссийску Последствия удара беспилотников ВСУ по Новороссийску 2025-09-24T17:30 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киев, мария захарова, новороссийск, происшествия