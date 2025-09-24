Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала удар ВСУ по КТК в Новороссийске
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:30 24.09.2025 (обновлено: 18:51 24.09.2025)
Захарова прокомментировала удар ВСУ по КТК в Новороссийске
Захарова прокомментировала удар ВСУ по КТК в Новороссийске
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости удары по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в Новороссийске, посоветовав ЕС не удивляться, когда киевский режим будет оттачивать террористические навыки и по европейским аэродромам и нефтехранилищам.Офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске поврежден при массированной атаке беспилотников на центр города, два работника получили ранения, сообщили журналистам в компании."Киевский режим бьет по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам, аэропортам", - сказала она."Это сигнал ЕС: пусть не удивляются, что Банковая (улица, там расположена администрация Владимира Зеленского - ред.) будет оттачивать террористические навыки все больше и по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам", - добавила Захарова.
Последствия атаки Новороссийска. 24 сентября 2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости удары по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в Новороссийске, посоветовав ЕС не удивляться, когда киевский режим будет оттачивать террористические навыки и по европейским аэродромам и нефтехранилищам.
Офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске поврежден при массированной атаке беспилотников на центр города, два работника получили ранения, сообщили журналистам в компании.
"Киевский режим бьет по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам, аэропортам", - сказала она.
"Это сигнал ЕС: пусть не удивляются, что Банковая (улица, там расположена администрация Владимира Зеленского - ред.) будет оттачивать террористические навыки все больше и по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам", - добавила Захарова.
Депутат сравнил атаку ВСУ на Новороссийск с нападением бешеных волков
