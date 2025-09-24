Рейтинг@Mail.ru
Все службы в Новороссийске перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 24.09.2025
13:49 24.09.2025 (обновлено: 13:50 24.09.2025)
Все службы в Новороссийске перевели в режим повышенной готовности
Все службы в Новороссийске на фоне атаки БПЛА переведены в режим повышенной готовности, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 24.09.2025
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Все службы в Новороссийске на фоне атаки БПЛА переведены в режим повышенной готовности, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев. "Все службы переведены в режим повышенной готовности, оперативно получаю информацию о ситуации", - написал он в Telegram-канале.
Все службы в Новороссийске перевели в режим повышенной готовности

Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Все службы в Новороссийске на фоне атаки БПЛА переведены в режим повышенной готовности, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.
"Все службы переведены в режим повышенной готовности, оперативно получаю информацию о ситуации", - написал он в Telegram-канале.
ВСУ нанесли удары по центру Новороссийска, есть погибшие
