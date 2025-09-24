https://ria.ru/20250924/novorossiysk-2044005260.html
Все службы в Новороссийске перевели в режим повышенной готовности
2025-09-24T13:49:00+03:00
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Все службы в Новороссийске на фоне атаки БПЛА переведены в режим повышенной готовности, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев. "Все службы переведены в режим повышенной готовности, оперативно получаю информацию о ситуации", - написал он в Telegram-канале.
безопасность, новороссийск, вениамин кондратьев
Безопасность, Новороссийск, Вениамин Кондратьев
