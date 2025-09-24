Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удары по центру Новороссийска, есть погибшие
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 24.09.2025 (обновлено: 16:20 24.09.2025)
ВСУ нанесли удары по центру Новороссийска, есть погибшие
Украинские дроны ударили по центру Новороссийска, погибли двое, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 24.09.2025
КРАСНОДАР, 24 сен — РИА Новости. Украинские дроны ударили по центру Новороссийска, погибли двое, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. К сожалению, есть погибшие", — написал он в Telegram-канале.По данным оперштаба региона, еще семеро пострадали, включая несовершеннолетнего, их доставили в городскую больницу — троих с травмами средней тяжести, столько же в тяжелом состоянии. Еще один получил легкие ранения.Противник нанес удары в районе гостиницы "Новороссийск". Повреждения получили здание отеля и семь домов, у некоторых загорелась кровля.Пункт временного размещения развернут на базе Технико-экономического лицея.Обломки дронов упали на припаркованные машины и спровоцировали пожар, двадцать автомобилей повреждены, три из них полностью сгорели.Офис Каспийского трубопроводного консорциума также получил повреждения, двое работников ранены. Работа временно приостановлена, персонал эвакуировали.Кондратьев призвал жителей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и по возможности оставаться дома. Он поручил мэру Андрею Кравченко оказать помощь пострадавшим. В Новороссийске ввели режим ЧС, в городе включили сирены из-за отражения повторной атаки. Беспилотную опасность объявили по всему Краснодарскому краю.
ВСУ нанесли удары по центру Новороссийска, есть погибшие

КРАСНОДАР, 24 сен — РИА Новости. Украинские дроны ударили по центру Новороссийска, погибли двое, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. К сожалению, есть погибшие", — написал он в Telegram-канале.
По данным оперштаба региона, еще семеро пострадали, включая несовершеннолетнего, их доставили в городскую больницу — троих с травмами средней тяжести, столько же в тяжелом состоянии. Еще один получил легкие ранения.
Противник нанес удары в районе гостиницы "Новороссийск". Повреждения получили здание отеля и семь домов, у некоторых загорелась кровля.
Пункт временного размещения развернут на базе Технико-экономического лицея.
Обломки дронов упали на припаркованные машины и спровоцировали пожар, двадцать автомобилей повреждены, три из них полностью сгорели.
Офис Каспийского трубопроводного консорциума также получил повреждения, двое работников ранены. Работа временно приостановлена, персонал эвакуировали.
Кондратьев призвал жителей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и по возможности оставаться дома. Он поручил мэру Андрею Кравченко оказать помощь пострадавшим.

При обнаружении обломков беспилотников следует сразу сообщить об этом по номеру 112.

В Новороссийске ввели режим ЧС, в городе включили сирены из-за отражения повторной атаки. Беспилотную опасность объявили по всему Краснодарскому краю.
