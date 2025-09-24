ВСУ нанесли удары по центру Новороссийска, есть погибшие

КРАСНОДАР, 24 сен — РИА Новости. Украинские дроны ударили по центру Новороссийска, погибли двое, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. К сожалению, есть погибшие", — написал он в Telegram-канале.По данным оперштаба региона, еще семеро пострадали, включая несовершеннолетнего, их доставили в городскую больницу — троих с травмами средней тяжести, столько же в тяжелом состоянии. Еще один получил легкие ранения.Противник нанес удары в районе гостиницы "Новороссийск". Повреждения получили здание отеля и семь домов, у некоторых загорелась кровля.Пункт временного размещения развернут на базе Технико-экономического лицея.Обломки дронов упали на припаркованные машины и спровоцировали пожар, двадцать автомобилей повреждены, три из них полностью сгорели.Офис Каспийского трубопроводного консорциума также получил повреждения, двое работников ранены. Работа временно приостановлена, персонал эвакуировали.Кондратьев призвал жителей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и по возможности оставаться дома. Он поручил мэру Андрею Кравченко оказать помощь пострадавшим. В Новороссийске ввели режим ЧС, в городе включили сирены из-за отражения повторной атаки. Беспилотную опасность объявили по всему Краснодарскому краю.
Последствия удара беспилотников ВСУ по Новороссийску
По данным оперштаба региона, еще семеро пострадали, включая несовершеннолетнего, их доставили в городскую больницу — троих с травмами средней тяжести, столько же в тяжелом состоянии. Еще один получил легкие ранения.
Противник нанес удары в районе гостиницы "Новороссийск". Повреждения получили здание отеля и семь домов, у некоторых загорелась кровля.
