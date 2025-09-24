Рейтинг@Mail.ru
Два человека погибли после атаки дронов ВСУ в Новороссийске
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:43 24.09.2025 (обновлено: 19:36 24.09.2025)
Два человека погибли после атаки дронов ВСУ в Новороссийске
По предварительным данным, два человека погибли, трое пострадали после атаки БПЛА в Новороссийске, отражение атаки продолжается, сообщил глава Кубани Вениамин... РИА Новости, 24.09.2025
КРАСНОДАР, 24 сен — РИА Новости. По предварительным данным, два человека погибли, трое пострадали после атаки БПЛА в Новороссийске, отражение атаки продолжается, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев."Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. К сожалению, есть погибшие. &lt;…&gt; По предварительной информации, известно о двух погибших, три человека пострадали", — написал он в Telegram-канале.Главе Новороссийска поручено оказать всю необходимую помощь пострадавшим после атаки БПЛА, добавил Кондратьев.
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск. 24 сентября 2025
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск. 24 сентября 2025
КРАСНОДАР, 24 сен — РИА Новости. По предварительным данным, два человека погибли, трое пострадали после атаки БПЛА в Новороссийске, отражение атаки продолжается, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.
"Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. К сожалению, есть погибшие. <…> По предварительной информации, известно о двух погибших, три человека пострадали", — написал он в Telegram-канале.
Главе Новороссийска поручено оказать всю необходимую помощь пострадавшим после атаки БПЛА, добавил Кондратьев.
