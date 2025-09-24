https://ria.ru/20250924/novorossiysk-2044003483.html
Два человека погибли после атаки дронов ВСУ в Новороссийске
КРАСНОДАР, 24 сен — РИА Новости. По предварительным данным, два человека погибли, трое пострадали после атаки БПЛА в Новороссийске, отражение атаки продолжается, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев."Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. К сожалению, есть погибшие. <…> По предварительной информации, известно о двух погибших, три человека пострадали", — написал он в Telegram-канале.Главе Новороссийска поручено оказать всю необходимую помощь пострадавшим после атаки БПЛА, добавил Кондратьев.
