https://ria.ru/20250924/novorossiysk-2044003483.html

Два человека погибли после атаки дронов ВСУ в Новороссийске

Два человека погибли после атаки дронов ВСУ в Новороссийске - РИА Новости, 24.09.2025

Два человека погибли после атаки дронов ВСУ в Новороссийске

По предварительным данным, два человека погибли, трое пострадали после атаки БПЛА в Новороссийске, отражение атаки продолжается, сообщил глава Кубани Вениамин... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T13:43:00+03:00

2025-09-24T13:43:00+03:00

2025-09-24T19:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

новороссийск

вооруженные силы украины

происшествия

вениамин кондратьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044009324_0:329:474:596_1920x0_80_0_0_0fbae384e0160b9b499986fe8d9c84f8.jpg

КРАСНОДАР, 24 сен — РИА Новости. По предварительным данным, два человека погибли, трое пострадали после атаки БПЛА в Новороссийске, отражение атаки продолжается, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев."Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. К сожалению, есть погибшие. <…> По предварительной информации, известно о двух погибших, три человека пострадали", — написал он в Telegram-канале.Главе Новороссийска поручено оказать всю необходимую помощь пострадавшим после атаки БПЛА, добавил Кондратьев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новороссийск, вооруженные силы украины, происшествия, вениамин кондратьев